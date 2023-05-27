  • USD: 19,95 - 19,99
  • EURO: 21,43 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Tanju Özcan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kolluk kuvvetleriyle ilgili skandal paylaşımına bir tepki de CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.

CHP'li Tanju Özcan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki
Ekleme: 27.05.2023 - 22:56 Güncelleme: 27.05.2023 - 23:08 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Tanju Özcan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki
Sosyal medya hesabından kolluk kuvvetleri hakkında skandal bir paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çığ gibi büyüyen tepkilerin ardınan paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Kaftancıoğlu, paylaşımında 142 nolu belgeyle oy kullanmak isteyen polislerin sadece orijinal belgeleyle oy kullanabileceğini, fotokopi veya başka belgeyle oy kullanmak isteyen polislere izin verilmemesini ve bunların yüzüne tükürülmesini istedi.

Canan Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasına Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı da tepki gösterirken Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Tanju Özcan: Bu yapılan Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi bir komplodur

Canan Kaftancıoğlu'na sert bir şekilde tepki gösteren CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Türk polisine, jandarmasına kimse hakaret edemez, haddini aşamaz. Bu asker ve polis kardeşlerimiz bizlerin huzuru için canlarını ortaya koyuyorlar. Polis ve asker kardeşlerime laf söyleyen Canan Kaftancıoğlu'nu şiddetle kınıyorum. Bunun bahanesi de olmaz, özrü de olmaz. Canan Kaftancıoğlu bu hatasını düzeltmek istiyorsa derhal istifa etmelidir. Bu yapılan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi bir komplodur' paylaşımında bulundu.

CHP'li Tanju Özcan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'li Tanju Özcan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Eyüp Sultan Cami'nde sevgi seli
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine başladı
Kural tanımaz demokrasi haydutluğu! Kılıçdaroğlu yine seçim yasaklarını çiğneyip propaganda yaptı: Peki yasa ne diyor?
Başkan Erdoğan’dan eski komşusuna sürpriz ziyaret!
Kılıçdaroğlu’nun özel uçakta mütevazı yaşamı
EGM ve Jandarma'dan Canan Kaftancıoğlu'nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için seçim yasakları başladı: İşte uyulması gereken kurallar!
Seçime saatler kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?
Başkan Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara sesleniyor
Kılıçdaroğlu, HDP ile mutabakata vardı... Suriye’de öz yönetim bölgesi oluşturacaklar
Başkan Erdoğan, Adnan Menderes'in Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
Fransız gazeteciden çaresizlik itirafı! ‘Askeri gücümüz acınacak halde, Erdoğan’a karşı Latin gücü kurmalıyız!’
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bunların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir
PKK'dan Kılıçdaroğlu için son çağrı: İyice çığırından çıktılar!
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Milli tren ilk kez yolcu taşımaya başlıyor
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Korkunç bir yenilgi psikolojisi!
İşte Gabar petrolü! Yeni müjdeler de geliyor...
Economist ağız değiştirdi: Erdoğan seçimi kazanmaya hazırlanıyor
O illerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl olacak?

O illerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Oy kullanırken bunlara dikkat! İşte adım adım oy kullanma rehberi...

Oy kullanırken bunlara dikkat! İşte adım adım oy kullanma rehberi...

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

WhatsApp'a çok konuşulacak yeni özellik! Kullanıcı adı devri başlıyor

WhatsApp'a çok konuşulacak yeni özellik! Kullanıcı adı devri başlıyor

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor