Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 902 bin 417 oldu

2. tur cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı temsilciliklerde 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, 24 Mayıs itibarıyla tamamlandı.YSK, yurt dışında temsilciliklerde bulunan sandıklarda 1 milyon 783 bin 107 seçmenin oy kullandığını açıkladı.Bugün saat 20.00 itibarıyla gümrük kapılarında kullanılan oylarla birlikte yurt dışında oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştığı belirtildi.Öte yandan yurt dışı sandıklarda kullanılan oylar, Türkiye'ye gelmeye başladı.Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme sürecinin 24 Mayıs itibariyle tamamlanmasının ardından kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun ilk partisi, parti temsilcileri ve YSK temsilcilerinin gözetiminde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 19.15'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştı.Kalan oylar iki farklı uçakla ilerleyen saatlerde Ankara'ya getirilecek. Getirilen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca ATO Congresium Fuar Merkezi'nde belirlenen güvenli alanda saklanacak.28 Mayıs seçimi kapsamında yurt dışı oyları, tüm yurtta ve gümrüklerde 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesiyle diğer sandıklarla beraber açılacak. Yurt dışı temsilciliklerinden ve gümrüklerden gelen oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde yapılacak.Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri 28 Mayıs 17.00'ye kadar devam edecek.