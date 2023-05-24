Seçimlerden önce HDP güzellemesi yapan Mansur Yavaş: HDP'nin aday çıkarmamasının bize menfi etkisi oldu

CHP'li Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk turda terör örgütleriyle yaptıkları iş birliği ve HDP'ye verilen sözlerin ters teptiğini itiraf eden Yavaş, 'Bize olumsuz etkisi oldu' dedi.'HDP'nin aday göstermemesinin menfi etkisi oldu' diyen Yavaş, 'Keşke aday çıkarsaydınız diyemem ki.' ifadelerini kullandı.HDP'nin zararlarını olduğunu vurgulayan Yavaş, 'Kabul etmek lazım, keşke demek durumunda değilim. Keşke aday çıkarsaydınız diyemem ki. Bunun en büyük sebebi 2017'deki referandumdur. Bu insanlar bir yere oy verecek.' diye konuştu.Yavaş, seçimlerin ilk turu öncesinde katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'ye arka çıkmıştı. Her fırsatta sırtını PKK'ya yasladıklarını açıklayan HDP'li siyasetçileri görmezden gelen Yavaş, 'HDP de Meclis'te olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur.' diye konuşmuştu.Yavaş, 2019 yerel seçimlerinde de HDP ile iş birliği yaparak sandıktan önde çıkmıştı.