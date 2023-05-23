CHP'li İmamoğlu çocukken okuduğu kitaplarla MHP'lilere seslendi: Ülkücülük nedir bilirim

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yedili Masa'nın son dönemde ortaya attığı 'milliyetçilik' rüzgarına kapılıp MHP'lilere seslendi. Çocukken okuduğu Dede Korkut Destanı ve Oğuz Kağan Destanı'na atıfta bulunan İmamoğlu, "Ben ülkücülük nedir bilirim. Rahmetli ülkücü bir amcanın yeğeni olarak yetiştim" şeklinde konuştu.

Türkiye 14 Mayıs'ta büyük bir demokrasi şöleni yaşadı. Mecliste Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğünü, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi birinci sırada bitirmesi takip etti. Türkiye 28 Mayıs tarihinde seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir tercih yapacak.Seçimden önce 'birinci turda kazanıyoruz' algısı yapan ve seçim gecesi türlü manipülasyonlara başvurarak 'kazandık' yalanını söyleyen muhalefet milliyetçilik rüzgarına kapıldı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nihal Atsız'ın kitaplarıyla oluşturmaya çalıştığı 'milliyetçi' görünümü CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da söylemine yansıdı.Çocukken okuduğu kitaplara atıfla konuşan İmamoğlu, MHP'lilere seslenip şu açıklamaları yaptı:'Kendisini ülkücü tarif edenler kadar ben ülkücülük nedir bilirim. Rahmetli ülkücü bir amcanın yeğeni olarak yetiştim. İlk okuduğum ilk kitap Dede Korkut destanıdır, Oğuz Kağan destanıdır.'