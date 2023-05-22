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Linç operasyonlarının fitilini Kılıçdaroğlu ateşledi: Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan'ı vatan haini olmakla itham etti

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerin ikinci turuna sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı. Oğan'ın bu kararı sonrası ise Yedili Masa ve destekçileri ise linç operasyonlarına başladı. Bu operasyonların fitilini ise Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ateşledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HDP ve Kandil destekli Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli." ifadeleriyle saldırarak Sinan Oğan'ı vatan haini olmakla itham etti.

Linç operasyonlarının fitilini Kılıçdaroğlu ateşledi: Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan'ı vatan haini olmakla itham etti
Ekleme: 22.05.2023 - 19:42 Güncelleme: 22.05.2023 - 19:55 / Editör: Ozge Selin
Linç operasyonlarının fitilini Kılıçdaroğlu ateşledi: Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan'ı vatan haini olmakla itham etti
Türkiye ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanırken ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı. Bu gelişme sonrası ise Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğan'ı vatan haini olmakla itham etti.

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına giderek oyunu kullandı. Yapılan seçimlerin sonucunda Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52; Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88; ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise yüzde 5,17 oy almıştı.

Ortaya çıkan bu sonuç neticesinde Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında hezimete uğradığı seçimler ikinci tura kalmış ve Sinan Oğan'ın hangi adaya destek vereceği ise merak konusu olmuştu.

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan bugün yaptığı açıklamada, müzakere ve istişareler ile tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Linç operasyonlarının fitilini Kılıçdaroğlu ateşledi: Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan'ı vatan haini olmakla itham etti

Sinan Oğan, Erdoğan'a desteğini açıkladı Kılıçdaroğlu nefret diline sarıldı

Ancak bu gelişme sonrası ise Yedili Masa ve destekçilerinden Oğan'a karşı linç operasyonları düzenlenmeye başlandı.

Bu operasyonların fitilini de Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ateşledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan HDP ve Kandil destekli Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, 'Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli.' ifadeleriyle saldırarak Sinan Oğan'ı vatan haini olmakla itham etti.
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