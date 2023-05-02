Ücretsiz doğalgaz faturaları evlere ulaşmaya başladı: Bu faturanız devlet tarafından karşılanmıştır

Filyos Limanı'ndaki sondaj çalışmaları, mutlu sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye, enerjide bağımlılıktan kurtulma yolunda emin adımlar atıyor. Karadeniz'de keşfedilen gazın evlere ulaştırılması çalışmalarında sona gelinirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeler de peş peşe geldi.Erdoğan, 81 ilde evlerde kullanılan doğalgazın 1 aylık süre ile ücretsiz olacağını açıkladı. Bu müjdenin ardından 20 milyon doğalgaz abonesi, gözlerini faturaya çevirdi. Milyonlarca doğalgaz abonesini yakından ilgilendiren ücretsiz fatura uygulaması ise ay başı itibariyle başladı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaşların evlerine gelen faturalarda 0 (sıfır) TL ile karşılaştı. Paylaşılan görüntülerde faturaların Devlet tarafından ödendiği belirtildi.'Karadeniz gazımız hayırlı olsun' denilen mesajda ise, 'Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır' ifadeleri kullanıldı.