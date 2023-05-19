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Beyaz Gazete
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İBB başkanı İmamoğlu kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti

14 Mayıs gecesi Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı ilan ettiği zafer açıklamasıyla konuşulan Ekrem İmamoğlu yine çok konuşulacak. Bu kez basın mensuplarına attığı davet ile gündeme gelen İmamoğlu, kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti.

Ekleme: 19.05.2023 - 12:49 Güncelleme: 19.05.2023 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
İBB başkanı İmamoğlu kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti
Seçim gecesi yaşadıkları hezimete rağmen kameralar karşısına geçerek “13. Cumhurbaşkanımız” sözleriyle şaşkınlığa neden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu benzer söylemlerine devam ediyor. İmamoğlu Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yaptıktan sonra bu kez kendini cumhurbaşkanı yardımcılığına atadı.

Seçim gecesi Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı ilan ettiğinden olsa gerek kendini de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak duyurdu. Basın mensuplarına attığı bir davet mailinde kendi için “İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu” ifadesini kullandı.

Gazetecilere “Değerli basın mensupları, Maltepe’de gerçekleşecek ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ programımızda İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu konuşma saati 20:00 olarak değişmiştir. Bilginize sunarız” mesajı gönderildi.

İBB başkanı İmamoğlu kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti

Kılıçdaroğlu’nu da cumhurbaşkanı yapmıştı
Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına göre geride olmasına rağmen kameralar karşısına geçerek zafer konuşması yapmıştı. Kendi kendine görev atamaları yapan İmamoğlu 14 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu’nu ilan ettikten günler sonra kendini de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak duyurdu.
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