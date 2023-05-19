  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal seçimlerden sonra şırdancıya gitti

CHP listelerinden seçime giren Demokrat Parti'nin 3 vekil çıkarmasının ardından Gültekin Uysal'ın soluğu şırdancıda aldığı ortaya çıktı.

Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal seçimlerden sonra şırdancıya gitti
Ekleme: 19.05.2023 - 11:10 Güncelleme: 19.05.2023 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal seçimlerden sonra şırdancıya gitti
Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandıklara giderek oyunu kullandı.

28. Dönem Milletvekili tercihleri çıkan sonuçların ardından belli olurken Cumhurbaşkanı adaylarının 50+1 oy oranının sağlayamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

En çok oyu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarışta, kazanını 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler belirleyecek.

Millet İttifakı'nda hayal kırıklığı
Milletvekilliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlarken Millet İttifakı ise büyük bir hüsran yaşadı.

CHP ve İyi Parti sandıkta aldığı oranlar ve vekil sayılarıyla şok yaşarken ittifakın diğer ortaklarında ise mutluluk var.

Demokrat Parti 3 vekil kazandı
Seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi 14 vekil, Gelecek ve Saadet Partisi 10'ar vekil çıkarırken Demokrat Parti ise Meclis'e 3 vekil göndermeyi başardı.

Anketlerde küsuratlı oy oranına sahip olan bu partilerin CHP'den bu kadar milletvekili almasına CHP'liler sert tepki gösterdi.

Gültekin Uysal'ın hayalleri Cumhurbaşkanı yardımcılığında
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise bol keseden dağıtılan Cumhurbaşkanı yardımcılıkları ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın hayallerini süslemekte.

Gittiği şehirlerde bir elin parmağını geçmeyen sayıda vatandaş toplayan Uysal, Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.

İkinci turdan ümidini kesti
Ancak ilk turda seçimlerden ağır mağlubiyet yaşayan Millet İttifakı'nda Demokrat Parti Lideri Uysal'ın, ikinci tur seçimlerinden ümidini kestiği görüldü.

Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal seçimlerden sonra şırdancıya gitti

Şırdancıya gitti
Gültekin Uysal'ın, seçimlerden sonra soluğu Ankara Balgat'ta bir şırdancıda aldığı görüldü.

Şırdancıya giden Uysal, seçimler sonrası kazandığı vekilleri şırdan yiyerek kutladı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İBB başkanı İmamoğlu kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti
CHP’li Tuncay Özkan köşeye sıkıştı: KRT ve ANKA’da Tuncay Özkan’dan habersiz kuş uçmuyor
CHP’li Başkan depremzedelere kin ve nefret kustu!
Süleyman Soylu'dan tepki: Belediye başkanları seçim gecesi Türkiye'yi yanılttı
Nevşin Mengü son durumu değerlendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan itidalli, muhalefet telaşlı
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzünü ortaya çıkardı: Şimdi milliyetçi mi oldu?
HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Sinan Oğan ayarı: Tarafını seç!
Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal seçimlerden sonra şırdancıya gitti
CHP'de skandal: Seçimi kaybedince başörtülü partiliyi tartaklayıp AK Parti'ye göndermişler!
Alman medyası: Kılıçdaroğlu zafere çok uzak
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan'dan yurt dışı seçmene 28 Mayıs mesajı
Merkez Bankasından bankalara talimat
Tuncay Özkan sessizliğini bozdu: Oylar çalındı iddialarını reddetti
Muharrem İnce soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu yalanlarını yüzde 300 artırdı: Sığınmacı sayısı üzerinden yeni provokasyon
Hata CHP sisteminde, itiraz ise YSK'ya!
İstanbul'da Esnaf Buluşması: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'de yeni atanan Devrim Barış Çelik'in sicilinin kabarık olduğu ortaya çıktı.
Başkan Erdoğan: Kemal Kılıçdaroğlu zehirli siyaset diline sarılmaktadır
16 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı: Sel baskınlarına dikkat

16 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı: Sel baskınlarına dikkat

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!