CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim açıklaması
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yener: "Seçim sonuçlarının kesinleştirilmesine kadar tüm aşamalar siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir." dedi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yasalar uyarınca seçim takviminin başlangıcında seçim sonuçlarının kesinleştirilmesine kadar tüm aşamalar siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.
Sandık sonuç tutanağının bir sureti ilgili parti temsilcilerine, cumhurbaşkanı adayı temsilcilerine verilmiştir. Sandık kurullarının yapmış olduğu işlemlere karşı ilçe ve il seçim kurullarına yapılan itiraz ve şikayet süreleri de belirtilmiştir. Bu kurullarda da siyasi parti temsilcileri yer almakta ve kurullarımız onların katılımıyla karar almaktadır. Bu kurulların aldığı karara itiraz hakkı bulunmaktadır.
Yüksek Seçim Kurulu, bu itirazları görüşüp sonuçlandıracaktır. Yüksek Seçim Kurulumuz, tüm aşamalarda siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri an be an siyasi partilerimizle paylaşmıştır. Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan asılsız ihbarlara itibar etmemelidir. Süreç, şeffaf bir şekilde devam etmektedir.
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