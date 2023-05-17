CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Fransız medyasından çok konuşulacak analiz: 'Erdoğan’ı kimse yenemez'
Türkiye'deki seçimler uluslararası basın tarafından da merakla takip edildi. Fransız medyasında yer alan bir analizde seçimlerde tüm anketlerin tersine Erdoğan'ın popülaritesini koruduğu ifade edildi. Analizde “Ne deprem ne enflasyon ne de resesyon, hiçbir şey Erdoğan’ı yenemez” ifadeleri kullanıldı.
Seçim öncesinde sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yabancı basın organları 14 Mayıs seçim sonuçlarından sonra adeta 360 derece dönüş yaparak ağız değiştirdi. Fransız yayın organı Le Figaro yayınladığı analizde “Ne deprem ne enflasyon ne de resesyon, hiçbir şey Erdoğan'ı yenemez” başlığı attı.
“OLAĞANÜSTÜ POPÜLARİTESİNİ GÖSTERDİ”
Katılım oranına dikkat çeken Le Figaro Erdoğan'ın seçimde olağanüstü popülaritesini gösterdiğini yazdı:
“Oldukça olağan olan yüzde 90'ın üzerinde çok yüksek bir katılımla Türkler, seçim pratiğine derin bağlılıklarını ve sandık meşruiyetini bir kez daha gösterdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yaptırım yenilgisi olacağını tahmin ediyorduk. Ancak bu ilk turun sonunda olağanüstü popülaritesini gösterdi.”
“DEPREM BÖLGESİNDEN BİLE DESTEK VAR…”
'İster enflasyon, ister durgunluk, ister deprem sonrası felaketli yardım organizasyonu olsun, halkın bir süredir hükümete yüklediği tüm eleştiriler ve sorumluluklar, iktidarın puanına zarar vermedi. Depremden doğrudan etkilenen illerde bile Erdoğan ve ekibine destek çok net bir şekilde ifade edildi.'
“AÇIK ARA FAVORİ”
Erdoğan'ın ikinci seçimlerde ‘açık ara favori' olduğu belirtildi. “Türkler seçim pratiğine derinden bağlı olduklarını ve sandık meşruiyetini bir kez daha gösterdi” ifadeleri yer alan haberde, analistlerin yanıldığı vurgulandı. Erdoğan'ın seçimin ilk turunda zafere yaklaştığı yazıldı.
KILIÇDAROĞLU ANALİZİ
'Seçmenlerin, muhalefet koalisyonunun çıkmaza girmeden, çatışmalar olmadan, sorunsuz bir yönetme yeteneğine sahip olmadığını açıkça dile getirdiği' vurgulanan haberde, muhalefete sert eleştiriler geldi.
Her şeyden önce yalnızca Erdoğan'ı devirmek için bir araya gelen 7'li koalisyonun seçmen tabanında karşılık bulmadığı belirtildi.
'Erdoğan'ın istikrarı, ulusun büyüklüğü ve Türkiye'nin uluslararası sahnedeki başarıları, Türk savunma sanayiindeki olağanüstü gelişme, ülke halkını gözle görülür şekilde memnun etti' denildi.
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