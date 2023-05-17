Fransız medyasından çok konuşulacak analiz: 'Erdoğan’ı kimse yenemez'

Seçim öncesinde sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yabancı basın organları 14 Mayıs seçim sonuçlarından sonra adeta 360 derece dönüş yaparak ağız değiştirdi. Fransız yayın organı Le Figaro yayınladığı analizde “Ne deprem ne enflasyon ne de resesyon, hiçbir şey Erdoğan'ı yenemez” başlığı attı.“OLAĞANÜSTÜ POPÜLARİTESİNİ GÖSTERDİ”Katılım oranına dikkat çeken Le Figaro Erdoğan'ın seçimde olağanüstü popülaritesini gösterdiğini yazdı:“Oldukça olağan olan yüzde 90'ın üzerinde çok yüksek bir katılımla Türkler, seçim pratiğine derin bağlılıklarını ve sandık meşruiyetini bir kez daha gösterdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yaptırım yenilgisi olacağını tahmin ediyorduk. Ancak bu ilk turun sonunda olağanüstü popülaritesini gösterdi.”“DEPREM BÖLGESİNDEN BİLE DESTEK VAR…”'İster enflasyon, ister durgunluk, ister deprem sonrası felaketli yardım organizasyonu olsun, halkın bir süredir hükümete yüklediği tüm eleştiriler ve sorumluluklar, iktidarın puanına zarar vermedi. Depremden doğrudan etkilenen illerde bile Erdoğan ve ekibine destek çok net bir şekilde ifade edildi.'“AÇIK ARA FAVORİ”Erdoğan'ın ikinci seçimlerde ‘açık ara favori' olduğu belirtildi. “Türkler seçim pratiğine derinden bağlı olduklarını ve sandık meşruiyetini bir kez daha gösterdi” ifadeleri yer alan haberde, analistlerin yanıldığı vurgulandı. Erdoğan'ın seçimin ilk turunda zafere yaklaştığı yazıldı.KILIÇDAROĞLU ANALİZİ'Seçmenlerin, muhalefet koalisyonunun çıkmaza girmeden, çatışmalar olmadan, sorunsuz bir yönetme yeteneğine sahip olmadığını açıkça dile getirdiği' vurgulanan haberde, muhalefete sert eleştiriler geldi.Her şeyden önce yalnızca Erdoğan'ı devirmek için bir araya gelen 7'li koalisyonun seçmen tabanında karşılık bulmadığı belirtildi.'Erdoğan'ın istikrarı, ulusun büyüklüğü ve Türkiye'nin uluslararası sahnedeki başarıları, Türk savunma sanayiindeki olağanüstü gelişme, ülke halkını gözle görülür şekilde memnun etti' denildi.