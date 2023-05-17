CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
CHP yandaşı İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu'nun 'icazet' seferlerini yerden yere vurdu: Hepsi büyük fiyaskoydu
Seçimlerden büyük bir yenilgiyle ayrılan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda ABD, İngiltere ve Almanya'ya 'icazet' seferleri yapmıştı. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, seçimlerdeki yenilginin bir sebebi olarak da bu ziyaretleri örnek gösterdi. Bu gezilerin 'fiyasko' olduğunu vurgulayan Saymaz, "Amerika gezisi başarılı bir gezi değildi, kayıp 8 saatle anılır oldu. İngiltere gezisi kapalı kapılar ardında yapıldı. Almanya zaten bir fiyaskoydu" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmeden önce sırasıyla ABD, İngiltere ve Almanya'ya 'icazet' seferlerinde bulunmuştu. CHP lideri, ziyaretleri sırasında büyük fiyaskolara imza atmış, kendisiyle beraber seyahat eden gazetecilerin dahi tepkisini çekmişti.
Bay Kemal ve skandallarla dolu icazet seferleri
Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında 8 saat ortadan kaybolmuş, güzergahı üzerinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yaşadığı bilinen Pensilvanya eyaletinden geçmişti. CHP lideri, kendisine yöneltilen eleştirileri kulak arkası etmiş, 'Hamburger yemeye gittik' diyerek kendisine gelen tepkileri kulak arkası etmişti.
İkinci durağı İngiltere olan Kılıçdaroğlu, 'Gençler parayı buldum, 300 milyar dolar Türkiye'ye getireceğim' demişti. Kılıçdaroğlu'nun Londralı tefecilerle anlaştığı, 'temiz para' diyerek algı yaptığı paraların neye karşılık verileceği ise yanıt bulmamıştı.
Daha sonra Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu, aynı gün İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na verilen 'hapis' cezası sonrasında yurda dönmemesi nedeniyle sert tepkilere maruz kalmıştı.
CHP yandaşı İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu'nun 'icazet' seferlerini yerden yere vurdu: Hepsi büyük fiyaskoydu
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun adaylık öncesinde yaptığı bu ziyaretlerin gereksiz olduğunu vurgulayıp yerden yere vurdu.
Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Saymaz, 'Amerika gezisi başarılı bir gezi değildi, kayıp 8 saatle anılır oldu. İngiltere gezisi kapalı kapılar ardında yapıldığı için kimse bir şey anlamadı. Almanya gezisi zaten bir fiyaskoydu. O nasıl bir zamanlamaysa krize yol açtı.' diye konuştu.
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