Araç kullanıcılarına müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor!

Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun da düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı. Çarşamba gününden itibaren hem benzine hem de motorine indirim geliyor.

Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun da düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı. Bu gece yarısından itibaren hem benzine hem de motorine indirim geliyor.Çarşamba gününden itibaren hem benzine hem motorine 1.5 TL indirim yapılması bekleniyor.7 MAYIS İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARIBenzin fiyatı: 43,77 TLMotorin litre fiyatı: 41,17 TLLPG 20,38 TLBenzin fiyatı: 43,86 TLMotorin litre fiyatı: 41,23 TLLPG 20,85 TLBenzin litre fiyatı: 45,02 TLMotorin litre fiyatı: 42,18 TLLPG fiyatı: 20,82 TLBenzin litre fiyatı: 45 TLMotorin litre fiyatı: 42,43 TLLPG litre fiyatı: 20,44 TL