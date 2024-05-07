Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 27°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 20°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 24°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 25°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 22°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 28°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 26°CAz bulutlu ve açıkUŞAK °C, 22°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 26°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluBURDUR °C, 24°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 20°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 16°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 4°C, 21°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 7°C, 24°CParçalı ve az bulutluSİNOP 11°C, 17°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 8°C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 18°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıTRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin sağanak yağışlı, doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıKARS °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıMALATYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlıVAN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 21°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu