AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:YILMAZ ÖZDİL, İSRAİL KARŞITLIĞININ NEDENİNİ ANLAMAMIŞ!'Kendini aydın olarak anlatan bir kitlenin içerisinde sözde yer alan bir şahıs Yılmaz Bey. Yılmaz Özdil'e buradan şunu sormak lazım; Burada suçlayan Türkiye mi yoksa İsrail'in yaptıkları mı suç? Bir kere buradaki ayrımı görmemiz lazım. Yılmaz Özdil, öncelikli olarak ölen bebekleri, kadınları, yaşlıları, bombalanan hastaneleri görmediğinizi zannetmiyorum. Bunları görmenize rağmen hâlâ Türkiye'nin, neden soykırım noktasında İsrail'i suçladığını eğer sorguluyorsanız sizin aydınlığınız anlamında ciddi bir sıkıntı vardır. O zaman, bu sadece bağnaz bir düşüncenin dışında, İsrail'e karşı bir sempatinizin olduğunu ve orada ölen çocuklardan dolayı da hiçbir üzüntü duymadığınızın bir göstergesidir.'TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ POLİSE BAĞIRDI!'Bu Erkan Baş bir provokatör. Allah polisimize sabır versin. Sen milletvekili olmuşsun ama oraya bir provokasyon için gitmişsin. Senin, tam tersine oradaki vatandaşların, eğer ki gerçekten bu anlamda tansiyonu yükseldiyse, kendi taraftarlarını bu anlamda sakinleştirmeli ve bununla alakalı orada böyle bir hamlede bulunman lazım.''İnsan bu tip durumlarda biraz olgun davranır. Bunlar milletvekili mi yoksa provokatör mü belli değil. Bu Erkan Baş, zaten her zaman aynı hareketleri yapan, bu tür ortamların içerisinde tansiyonu yükseltip, polise karşı vatandaşı kışkırtmaya çalışan bir provokatördür. Zaten provokatör olduğunu da görüyorsunuz.'PKK ÇAĞRI YAPTI, CHP TAKSİM'E YÜRÜDÜ!'2024 1 Mayıs'ı bir dönemeç olacak.' diyor. Yani, 'Burada bir olay çıkartacağız.' diyor. Bu işin Türkçesi bu... Yani burada bir olay çıkacağını, bundan sonra da bu konularla ilgili bu provokasyonun büyümesi amacıyla milleti galeyana getirecek açıklamalarda bulunuyor ve bunu aleni olarak söylüyor. Peki, bunu aziz milletimizin görmesi, başta CHP'nin yönetimi ve altındaki yöneticilerinin bunu görüp, buna karşı bir hareketin içerisinde olmaları gerekmez miydi? Duran Kalkan denilen terörist ne derse, onun arkasına kuyruk gibi takılıp, onun dediğini yapmak için mücadele eden insanlar gibisiniz.''Seçimlerde DEM Partisi kendi adayını çıkartıp, Başak Demirtaş ile birlikte bir mücadeleye girmek istiyordu. Bir açıklama yapmaya kalktı Duran Kalkan, 'Böyle bir şey olamaz. Bir ittifak yapılacak. Bu iş doğru değildir.' denildi. Kendi siyasi partileri rezil olmasın diye Meral Beştaş'ı aday çıkartmış gibi yaparak birlikte seçime girdiler. Bunu hepimiz gördük. Duran Kalkan, seçim sürecinden sonra Özgür Özel ile ilgili birçok övgü dolu konuşma yaptı. Bu konuşmalarla alakalı olarak Özgür Bey'in verdiği bir cevap var mı? Yok... Peki, Ekrem İmamoğlu'na daha önce yaptığı övgüler vardı. Buna karşı bir cevap verilmiş miydi? Yine yok... Peki o zaman neden bahsedeceğiz? Yani terörist Duran Kalkan'ın aslında yüz bulmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesinin de CHP olduğu gerçeği ortadadır.'FİNCANCI, 1 MAYIS YÜRÜYÜŞÜNDE ÖZEL VE İMAMOĞLU İLE POZ VERDİ!'CHP'nin başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin eşbaşkanı Özgür Özel, Şebnem Korur Fincancı ile bir aradalar. Bu kadın kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin TSK'sına, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah kullanıyor' yalanını ve iftirasını atan kadın. Ne yaptınız bununla? Fotoğraf çektirdiniz...''Üç gün önce bir opera sanatçısı olduğu söylenilen, 'Türkiye'nin bölünmesi gerektiğini ve Kürdistan'ın kurulması gerektiğini' söyleyen bir kişinin elini öpmüştü. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'ne 'kimyasal silah kullanıldı' iftirasını atan kadının elini sıkıyor. İşte görün, gerçek yüzleri ortada.''Zaten normal bir gün olmuş olsa, vatan ve millet ile ilgili hayırlı bir gün olmuş olsa zaten Şebnem Korur Fincancı'nın orada ne işi var... Abdullah Öcalan denilen teröriste, özgürlük isteyen bir kadının burada ne işi var?'