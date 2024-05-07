Bakan Yerlikaya duyurdu! 52 ilde “NARKOÇELiK-15” operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında "Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 52 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-15” operasyonlarında; 217 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 363 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." dedi.