Bakan Yerlikaya duyurdu! 52 ilde “NARKOÇELiK-15” operasyonu
Bakan Yerlikaya, 52 ilde “NARKOÇELİK-15” operasyonunda 363 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında "Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 52 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-15” operasyonlarında; 217 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 363 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." dedi.