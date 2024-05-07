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Bakan Yerlikaya duyurdu! 52 ilde “NARKOÇELiK-15” operasyonu

Bakan Yerlikaya, 52 ilde “NARKOÇELİK-15” operasyonunda 363 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 52 ilde “NARKOÇELiK-15” operasyonu
Ekleme: 7.05.2024 - 08:38 Güncelleme: 7.05.2024 - 08:39 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! 52 ilde “NARKOÇELiK-15” operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında "Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 52 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-15” operasyonlarında; 217 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 363 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." dedi.