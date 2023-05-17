CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Cenaze yolunda can pazarı! Ölü ve yaralılar var
Karabük’ün Eflani ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonrası 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Eflani ilçesine bağlı Çalıkahvesi mevkiinde otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. İlk bilgilere yakınlarının cenazesi için Selalmazlar köyüne giden Yaşar Umur idaresindeki 78 SU 342 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelmekte olan 34 SBD 60 plakalı hafif ticari araç Çalıkahvesi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk belirlemelerine göre sürücü Yaşar Umar ile otomobilde bulunan Ayşe Umar olay yerinde hayatını kaybetti.
Diğer yandan, isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü, yanında bulunan 2 kadın ile birlikte ambulanslarla Karabük’e sevk edildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk belirlemelerine göre sürücü Yaşar Umar ile otomobilde bulunan Ayşe Umar olay yerinde hayatını kaybetti.
Diğer yandan, isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü, yanında bulunan 2 kadın ile birlikte ambulanslarla Karabük’e sevk edildi.
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