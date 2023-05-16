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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Yavuz Ağıralioğlu'ndan seçim yorumu: Umarım gereken dersi almışlardır

Millet İttifakı'nın HDP ile yakınlığından rahatsız olarak İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, seçim sonuçları nedeniyle muhalefeti eleştirdi. Ağıralioğlu, "Terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk Milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır" dedi.

Ekleme: 16.05.2023 - 10:41 Güncelleme: 16.05.2023 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
14 Mayıs'ta sandık başına giden Türkiye, geleceğini belirlemek için oyunu kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı netleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5'lik oy oranıyla seçimi önde bitirdi.

Erdoğan'ın en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,89'da kaldı.

Hal böyle olunca ilk turda seçimi kazanma hayalleri yaşayan muhalefet büyük şok yaşadı.

Yaşananların ardından HDP ile yakınlaşmadan rahatsız olarak İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan bir açıklama geldi.

Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerini sürdürdü
Terör örgütlerine mesafesizliğin millet nezdinde tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucunun ortaya çıktığını savunan Ağıralioğlu, eleştiri ve itirazlarını yaptığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Ağıralioğlu, "Millet iradesinin ilk aşaması tecelli etti. Vatana, millete hayırlı olsun. Bu ekonomik zorluğa rağmen; Türk Milleti'nin, parlamento çoğunluğunu teslim ettiği Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanı'nı tebrik ediyorum." dedi.

Ağıralioğlu ayrıca, ekonomik zorluğa rağmen Türk Milleti'nin parlamento çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı'na teslim ettiğini belirtti.

"Terör örgütlerine mesafesizlik güvensizliğe neden oldu"
Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerini sürdüren Ağıralioğlu, "Biz, tenkitlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu şerhlerimizin haklı çıktığı; terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk Milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın çıkarması gereken dersler olduğunu da ifade ederek, "Milletimizin kırmızı çizgilerinin ve hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı takdirde neticenin ne olacağını, bilhassa yanlışta ısrarla direten muhalefet partileri de görmüştür ve gereken dersi de çıkarmışlardır diye temenni ediyorum!" şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanı'nı tebrik ediyorum"
Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Millet iradesinin ilk aşaması tecelli etti. Vatana, millete hayırlı olsun. Bu ekonomik zorluğa rağmen; Türk Milleti'nin, parlamento çoğunluğunu teslim ettiği Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanı'nı tebrik ediyorum.

"Milletimiz için hayırlıdır"
İkinci turun, hem demokrasimiz hem de seçimlerimiz ile alakalı yurt dışından olumsuz algı yapanlara karşı, çok ciddi bir imkân ve cevap mahiyetinde olacağına inanıyorum. Yeni tecrübe edeceğimiz bir süreç olması itibarıyla da milletin dertlerinin daha iyi duyulması, milletin önceliklerinin daha iyi görülmesi adına, yanlışlardan ders çıkarmak ve doğruları kuvvetlendirmek imkânını da doğuracaktır. Bu da milletimiz için hayırlıdır.

"Milletini duyanlar, istişareye açık olanlar ve milletinin değerleriyle çatışmayanlar, seçimlerde milletinin desteğine mazhar olurlar"
Muhalefet partilerinin durumunu değerlendirirken; muhalif seçmenin rencide edilmemesi, memleket ile alakalı endişe ve temennilerinin duyulması, gayretlerinin görülmesi de iktidarın sorumluluk alanındadır. Buna dikkat etmek açısından da toparlayıcı olabilir. Süreç, Türk Milleti'nin terazisindedir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun. Milletini duyanlar, istişareye açık olanlar ve milletinin değerleriyle çatışmayanlar, seçimlerde milletinin desteğine mazhar olurlar!

Yavuz Ağıralioğlu'ndan seçim yorumu: Umarım gereken dersi almışlardırYavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nı eleştirdi
"Haklı çıktığımız bir sonuç ortaya çıktı"
Biz, tenkitlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu şerhlerimizin haklı çıktığı; terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk Milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır.

"Muhalefet gereken dersi çıkarmıştır diye temenni ediyorum"
Milletimizin kırmızı çizgilerinin ve hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı takdirde neticenin ne olacağını, bilhassa yanlışta ısrarla direten muhalefet partileri de görmüştür ve gereken dersi de çıkarmışlardır diye temenni ediyorum! Bundan sonra, daha çok; bir parti kavgasından ziyade, bir memleket mücadelesi ve milletimizin birikmiş problemlerinin, ekonomik zorluklarının çözüleceği, memleket yükü çekecek bir siyasi iklim lâzımdır. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin."
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