CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
TCG Anadolu yola çıktı: İşte ilk görevi
TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nin ilk görevi belli oldu.10 Nisan 2023 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren TCG Anadolu ilk görevi için yola çıktı.
Envantere girişine müteakiben İstanbul ve İzmir’de halkın ziyaretine açılan TCG ANADOLU, bugün planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir’den ayrılıyor.
Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul ve İzmir’de halkımızın ziyaretine açılan ve yoğun ilgiyle karşılanan iftihar ve gurur abidemiz TCG ANADOLU, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir’den ayrılıyor.” ifadelerine yer verildi.
TCG ANADOLU (L400) Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nin ilk görevi, Deniz Kurdu Tatbikatı’na katılmak oldu.
DENİZKURDU-I ve II/2023 Tatbikatı, 1-4 Haziran 2023 ve 6-12 Haziran 2023 tarihleri arasında icra edilecek.
Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan TCG ANADOLU da dâhil olmak üzere 107 su üstü gemisi, 9 denizaltı, 56 hava unsuru, amfibi deniz piyade birlikleri, SAT-SAS timleri ve kıyı birlikleri katılım sağlayacak.
Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan taarruz, genel maksat ve ağır yük helikopterleri; Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz, genel maksat, ihbar ve kontrol, hedef çekme ve elektronik test uçakları da tatbikata katılım sağlayacak.
Deniz Kurdu Tatbikatı’nın toplam; 113 su üstü gemisi, 9 denizaltı, 59 uçak, 35 helikopter, 19 insansız hava aracı ile kamu kurumları da dâhil yaklaşık 18.000 personelin iştiraki gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Tatbikat kapsamında; 1-4 Haziran 2023 tarihleri arasında “Temel Deniz Eğitimleri” ve “Fiilî Silah Atışları”, 5 Haziran 2023 tarihinde 76 gemi tarafından “Liman Ziyaretleri” ve 6-9 Haziran 2023 tarihleri arasında kurgulanmış bir senaryoya istinaden “Çok Tehditli Ortamda Harekât” eğitimleri icra edilecek.
Gemide yer alan;
Silah sistemleri,
Savaş yönetim sistemi,
Elektronik harp sistemleri,
Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi,
Elektro-optik Arama Sistemi,
Lazer İkaz Sistemi,
Torpido Savunma Sistemi,
Radarlar,
Muhabere Sistemleri,
Seyir Sistemleri,
Bilgi Dağıtım Sistemleri yerli ve milli sanayii tarafından geliştirildi.
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