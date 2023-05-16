CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
CHP yandaşı Enver Aysever çıldırdı: Ekrem ve Mansur Bey maymun oldu zibidi bir poz verdiler
Muhalefetin seçim gecesi tutumları kendi kesimlerinden bile tepki almaya devam ediyor. Bir serzeniş de Enver Aysever'den geldi.
CHP yandaşı Enver Aysever, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçim gecesi üç kere ekranlara çıkarak açıklama yapmasını eleştirdi.
Aysever, ''Ekrem bey ve Mansur bey maymun oldular o gün. İki kere çıktılar sonra zibidi bir poz verdiler. Kim verdirtti. Seçim gecesi iki başkan yardımcısı öyle mahalle kıraathanesindeki gibi olmaz'' diyerek isyan etti. Konuşmasında İstanbul Belediyesi sözcüsünü ve Genel Başkan Yardımcı Tuncay Özkan' de hedef alarak ''Murat Ongun orada değil miydin? Niye buna izin veriyorsun? Tuncay Özkan'ın partiyi kendisi için dizayn etmesine niye izin veriyorsunuz? O gün iki kere adamları çıkarttınız sonra sabah karşımızda gördük İstanbul'da. Bu adamı kim İstanbul'a gönderdi? Kendi gittiyse o da güvenilmez bir adam'' ifadelerini kullandı.
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