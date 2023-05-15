Üç büyükşehirde sayım tamamlandı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için üç büyükşehirde tüm sandıklar açıldı. İşte kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul, Ankara ve İzmir genelinde oyların cumhurbaşkanı adayları ve partilere dağılımı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00`de sona erdi.Cumhurbaşkanlığı için 3 aday, milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı.İstanbul genelinde ilk gelen kesin olmayan sonuçlara göre açılan sandık sayısı ve oyların cumhurbaşkanı adayları ve partilere göre dağılımı belli oldu.İstanbul'da açılan sandık sayısı ve oy oranları şöyle: Açılan Sandık: %100 Recep Tayyip Erdoğan: %46,69 Kemal Kılıçdaroğlu: %48,55 Sinan Oğan: %4,51İstanbul geneli milletvekili seçim sonuçları: Açılan Sandık: %99,99 Cumhur İttifakı: %46,00 Millet İttifakı: %36,71 Ata İttifakı: %2,98 Emek ve Özgürlük İttifakı: %12,20 Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,27Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ankara`da sandıkların tamamı açıldı.Ankara geneli cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları: Açılan Sandık:%100 Recep Tayyip Erdoğan: %46,00 Kemal Kılıçdaroğlu: %47,31 Sinan Oğan: %6,39İzmir'de sandıkların tamamı açıldı ve sayım işlemi tamamlandı.İzmir geneli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları: Recep Tayyip Erdoğan yüzde 31,48 oy aldı. Muharrem İnceyüzde 0,48 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 63,29 oy aldı. Sinan Oğan yüzde 4,76 oy aldı.İzmir Milletvekili genel seçimi Cumhur İttifakı yüzde 31,11 oy aldı Millet İttifakı yüzde 53,12 oy aldı Ata İttifakı yüzde 2,64 oy aldı Emek Ve Özgürlük İttifakı yüzde 10,25 oy aldı Sosyalist Güç Birliği İttifakı yüzde 0,44 oy aldı.