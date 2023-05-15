Ankara'da balkon konuşması! Başkan Erdoğan: Açık ara öndeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki ikametinden hareket ederek Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda partili karşıladı. Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara aracından el sallayarak karşılık verdi. Başkan Erdoğan, konuşma yapacağı AK Parti Genel Merkezi'nde ise hazırlıklar tamamlandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesine az bir süre kala binlerce vatandaş alanı doldurdu.AK Parti'nin sosyal medya hesabından Genel Merkez önündeki coşkulu kalabalığa ait görüntüler paylaştı.Başkan Erdoğan, geleneksel hale gelen balkon konuşması ile millete seslendi. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Birileri mutfakta biz ise balkondayız. Aziz milletim, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarım, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Ülkemiz bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunmaktayız. Hem yurt içi oyların hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Biz milleti kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ama sonuçlar resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Geleneksel balkon konuşmasını şimdiden yapalım dedik.Seçimde tercihini bizden, AK Parti'den Cumhur İttifakı'nda yana kullanan kardeşlerime şükranlarını sunuyorum. Kazanan tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur. Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır. Bu gerçeği seçimlere katılım oranını rekoruyla gösterdik. Dünyada benzeri yok. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimini yaşadık. Kayda değer hiçbir üzüntü verici hadise yaşanmadan bu seçimi tamamladık.CHP yöneticileri ve baız belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü bu gerçeği değiştirmyor. Biz siyasi hayatımız boyunca her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Cumhur İttifakı işini biliyor, gereğini yaptınız. Herkesten biz aynı demokratik olgunluğu bekliyoruz. Artık buna yeni yeni kılıflar uydurmanın anlamı yok. Gayri resmi sonuçlar açıklandığında hep beraber göreceğiz.Sonuçlar ne olursa olsun tercihini bizden yana kullanan 27 milyona yakın vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Seçimlere katılan 56 milyon vatandaşıma tekrar teşekkür ediyorum. En yakın rakibimize 2,6 milyon fark attık. Bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum. Seçim sistemimizin yüzde 50 +1 kuralı nedeniyle seçimlerin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Şayet, milletimiz seçimini ikinci tura kalmasında yana yaparsa bu da başımızın üstünedir. Yurt dışı oylar tamamıyla ülkemize intikal etmiş değil, sayımlar sürüyor. İlk turda biteceğine inanıyoruz.Seçim sonuçlarıın henüz kesinleşmemiş olması, milletimizin tercihini açık ara bizden yana yapmış olduğu gerçeğini değiştirmiyor. 14 Mayıs seçimlerini yaşayanlar, çocukalarına torunlarına Türkiye'nin nasıl bir siyasi iklimden geçerek Türkiye Yüzyılına ulaştığını anlatacak. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını yarım bırakmamak için milletimizin iradesine nasıl sahip çıktığını anlatacak. Milli iradenin gücünün nasıl bir destan yazdığını anlatacak. Bugün burada bizlerle birlikte olan kardeşlerimiz başta olmak üzere milletimize çağrıda bulunuyorum yarın sabahtan itibaren, çalışmaya başlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de hiçbir tahrike gelmeden sadece milletimizin gönlünü kazanmak için çalışacağız. 14 Mayıs demokrasi şöleninin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.