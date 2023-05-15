CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,53
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,81
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.377.160
%49,53
|MUHARREM İNCE
231.182
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.860.371
%44,81
|SİNAN OĞAN
2.783.029
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Ankara'da balkon konuşması! Başkan Erdoğan: Açık ara öndeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nin önünde toplanan coşkulu kalabalığa hitap etti. Erdoğan, ''Birleri mutfakta biz de balkondayız. Aziz milletim ekranları başındaki kıymetli vatandaşlarım değerli dava ve yol arkadaşları sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bir demokrasi şölenini daha alnımızın akıyla atlattık. Kesin sonuçlar belli olmamakla birlikte açık ara önde bulunuyoruz'' açıklamasında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki ikametinden hareket ederek Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda partili karşıladı. Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara aracından el sallayarak karşılık verdi. Başkan Erdoğan, konuşma yapacağı AK Parti Genel Merkezi'nde ise hazırlıklar tamamlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesine az bir süre kala binlerce vatandaş alanı doldurdu.
AK Parti'nin sosyal medya hesabından Genel Merkez önündeki coşkulu kalabalığa ait görüntüler paylaştı.
Başkan Erdoğan, geleneksel hale gelen balkon konuşması ile millete seslendi. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Birileri mutfakta biz ise balkondayız. Aziz milletim, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarım, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Ülkemiz bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunmaktayız. Hem yurt içi oyların hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Biz milleti kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ama sonuçlar resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Geleneksel balkon konuşmasını şimdiden yapalım dedik.
"TARİHİMİZİN EN YÜKSEK KATILIMLI SEÇİMİNİ YAŞADIK"
Seçimde tercihini bizden, AK Parti'den Cumhur İttifakı'nda yana kullanan kardeşlerime şükranlarını sunuyorum. Kazanan tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur. Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır. Bu gerçeği seçimlere katılım oranını rekoruyla gösterdik. Dünyada benzeri yok. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimini yaşadık. Kayda değer hiçbir üzüntü verici hadise yaşanmadan bu seçimi tamamladık.
"BUNA YENİ YENİ KILIFLAR UYDURMANIN ANLAMI YOK"
CHP yöneticileri ve baız belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü bu gerçeği değiştirmyor. Biz siyasi hayatımız boyunca her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Cumhur İttifakı işini biliyor, gereğini yaptınız. Herkesten biz aynı demokratik olgunluğu bekliyoruz. Artık buna yeni yeni kılıflar uydurmanın anlamı yok. Gayri resmi sonuçlar açıklandığında hep beraber göreceğiz.
"YURT DIŞI OYLAR TAMAMIYLA ÜLKEMİZE İNTİKAL ETMİŞ DEĞİL, SAYIMLAR SÜRÜYOR"
Sonuçlar ne olursa olsun tercihini bizden yana kullanan 27 milyona yakın vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Seçimlere katılan 56 milyon vatandaşıma tekrar teşekkür ediyorum. En yakın rakibimize 2,6 milyon fark attık. Bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum. Seçim sistemimizin yüzde 50 +1 kuralı nedeniyle seçimlerin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Şayet, milletimiz seçimini ikinci tura kalmasında yana yaparsa bu da başımızın üstünedir. Yurt dışı oylar tamamıyla ülkemize intikal etmiş değil, sayımlar sürüyor. İlk turda biteceğine inanıyoruz.
"SADECE MİLLETİMİZİN GÖNLÜNÜ KAZANMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
Seçim sonuçlarıın henüz kesinleşmemiş olması, milletimizin tercihini açık ara bizden yana yapmış olduğu gerçeğini değiştirmiyor. 14 Mayıs seçimlerini yaşayanlar, çocukalarına torunlarına Türkiye'nin nasıl bir siyasi iklimden geçerek Türkiye Yüzyılına ulaştığını anlatacak. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını yarım bırakmamak için milletimizin iradesine nasıl sahip çıktığını anlatacak. Milli iradenin gücünün nasıl bir destan yazdığını anlatacak. Bugün burada bizlerle birlikte olan kardeşlerimiz başta olmak üzere milletimize çağrıda bulunuyorum yarın sabahtan itibaren, çalışmaya başlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de hiçbir tahrike gelmeden sadece milletimizin gönlünü kazanmak için çalışacağız. 14 Mayıs demokrasi şöleninin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.
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