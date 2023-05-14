CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 15.06'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 olarak belirlendi.
6 Şubat felaketinin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 15.06'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 olarak belirlendi. Maraş, bugün saat 14.00 sıralarında yine 3.2 depremle sarsılmıştı.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 15.06'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 olarak belirlendi. Maraş, bugün saat 14.00 sıralarında yine 3.2 depremle sarsılmıştı.
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