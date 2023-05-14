Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 15.06'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 olarak belirlendi.

6 Şubat felaketinin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 15.06'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 olarak belirlendi. Maraş, bugün saat 14.00 sıralarında yine 3.2 depremle sarsılmıştı.