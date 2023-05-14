CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
İlk sonuçlar geldi! İşte İstanbul ve Ankara’da son durum
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 18.30 itibarıyla seçim yasaklarının kalktığını duyurdu. YSK'nın açıklamasının ardından 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nden ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki İstanbul ve Ankara'da son durum ne? Hangi aday yarışı önde götürüyor? İşte son dakika haberinin detayları...
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Seçimler için oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener de açıklamalarda bulundu.
Ahmet Yener, yaptığı açıklamada saat 18.30 itibarıyla seçim yasaklarının kalktığını duyurdu.
'14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum olmamıştır.' ifadesini kullanan Yener, seçimde emeği geçen siyasi partilere, merkez teşkilata, il ve ilçe seçim kurullarına, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, bakanlıklara, ilgili kurumlara, güvenlik güçlerine ve süreci başından bu yana takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.
SON DAKİKA: İSTANBUL VE ANKARA'DA SON DURUM...
YSK'nın açıklamasının ardından 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nden ilk sonuçlar gelmeye başladı.
İstanbul ve Ankara'da ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde götürüyor.
İşte İstanbul ve Ankara'da cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları:
İSTANBUL:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: %48.46
Kemal Kılıçdaroğlu: %46.6
Sinan Oğan: %4.56
Muharrem İnce: %0.39
ANKARA:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: %52.31
Kemal Kılıçdaroğlu: %40.4
Sinan Oğan: %6.79
Muharrem İnce: %0.49
PARTİLERİN OY ORANLARI
İSTANBUL
AK Parti: %40.11
CHP: %26.48
İYİ Parti: %7.63
Yeşil Sol Parti: %6.82
MHP: %6.31
Yeniden Refah Partisi: %3.13
ANKARA
AK Parti: %41.98
CHP: %19.99
MHP: %14.21
İYİ Parti: %12.4
Yeşil Sol Parti: %2.88
Yeniden Refah Partisi: %2.7
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