İlk sonuçlar geldi! İşte İstanbul ve Ankara’da son durum

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Seçimler için oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener de açıklamalarda bulundu.Ahmet Yener, yaptığı açıklamada saat 18.30 itibarıyla seçim yasaklarının kalktığını duyurdu.'14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum olmamıştır.' ifadesini kullanan Yener, seçimde emeği geçen siyasi partilere, merkez teşkilata, il ve ilçe seçim kurullarına, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, bakanlıklara, ilgili kurumlara, güvenlik güçlerine ve süreci başından bu yana takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.YSK'nın açıklamasının ardından 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nden ilk sonuçlar gelmeye başladı.İstanbul ve Ankara'da ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde götürüyor.İşte İstanbul ve Ankara'da cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları:Başkan Recep Tayyip Erdoğan: %48.46Kemal Kılıçdaroğlu: %46.6Sinan Oğan: %4.56Muharrem İnce: %0.39ANKARA:Başkan Recep Tayyip Erdoğan: %52.31Kemal Kılıçdaroğlu: %40.4Sinan Oğan: %6.79Muharrem İnce: %0.49İSTANBULAK Parti: %40.11CHP: %26.48İYİ Parti: %7.63Yeşil Sol Parti: %6.82MHP: %6.31Yeniden Refah Partisi: %3.13ANKARAAK Parti: %41.98CHP: %19.99MHP: %14.21İYİ Parti: %12.4Yeşil Sol Parti: %2.88Yeniden Refah Partisi: %2.7