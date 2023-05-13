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Beyaz Gazete
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HDP mitingi PKK propagandasına dönüştü: Öcalan sloganları, terörden tutuklulara özgürlük vaadi...

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin Yenikapı mitinginde İmralı’ya selam pankarları açıldı hemen sonrasında ise Kemal Kılıçdaroğlu için destek istendi. Partinin milletvekili adayları tanıtılarak, ''1 oy Kılıçdaroğlu’na, 1 oy HDP'ye" çağrısı yapıldı. Alanda bulunan şahıslar bebek katili Öcalan'ın sözlerini pankartlara yazarak özgürlük çağrısı yaptı. Öte yandan HDP'nin İstanbul Mitingi’ne giden grup içerisinde bir kişi, bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu flamayı açtı ve gözaltına alındı.

HDP mitingi PKK propagandasına dönüştü: Öcalan sloganları, terörden tutuklulara özgürlük vaadi...
Ekleme: 13.05.2023 - 18:22 Güncelleme: 13.05.2023 - 18:24 / Editör: Ozge Selin
HDP mitingi PKK propagandasına dönüştü: Öcalan sloganları, terörden tutuklulara özgürlük vaadi...
PKK'nın siyasi kolu olan HDP, Yenikapı'da miting düzenledi. Mitingte İmralı'ya selam pankartları açıldı ardından ise Kılıçdaroğlu için destek istendi. Partinin Milletvekili adayları tanıtılarak, ''1 oy Kılıçdaroğlu'na, 1 oy HDP'ye çağrısı yapıldı. Alanda bulunan şahıslar bebek katili Öcalan'ın sözlerini pankartlara yazarak özgürlük çağrısı yaptı.

BEBEK KATİLİ ÖCALAN'IN POSTERİNİ AÇTI GÖZALTINA ALINDI

HDP'nin İstanbul Mitingi'ne giden grup içerisinde bir kişi, bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu flamayı açtı ve gözaltına alındı.

İstanbul Polisi; HDP İstanbul Mitingi için Yenikapı Miting Alanı'na gitmekte olan bir grup içerisindeki Davut K.'nın bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu flamayı açması üzerine harekete geçti. Söz konusu flamayı açarak yürümeye devam eden Davut K. gözaltına alındı. Terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası suçlarından üç kaydı bulunan Davut K. yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE 'KÜRDİSTAN' DEDİ

HDP Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine 'Kürdistan' diyerek 'Kürdistan'da seçtiğimiz belediyelere kayyum atadılar, belediye başkanlarımızı cezaevine attılar' şeklinde skandal ifadelere yer verdi.

HDP mitingi PKK propagandasına dönüştü: Öcalan sloganları, terörden tutuklulara özgürlük vaadi...
HDP mitingi PKK propagandasına dönüştü: Öcalan sloganları, terörden tutuklulara özgürlük vaadi...
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