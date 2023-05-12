  • USD: 19,54 - 19,57
  • EURO: 21,35 - 21,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı

Roketsan'ın geliştirdiği mini seyir füzesi ÇAKIR'IN ilk atışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, dünyada ilk defa bir silahlı insansız hava aracından (SİHA) seyir füzesi atıldığının altını çizerek, "AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılı'na, savunma sanayiinden armağan olsun." dedi.

Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Ekleme: 12.05.2023 - 10:21 Güncelleme: 12.05.2023 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından, ÇAKIR seyir füzesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Dünyada ilk defa bir SİHA'dan (silahlı insansız hava aracı) seyir füzesi atıldığı vurgusunda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR seyir füzesinin tüm kritik bileşenlerinin yerli ve milli olan motorla ateşlendiğini ve hedefi tam isabetle vurduğunu kaydetti.

Atış denemesinin videosunu da paylaşan İsmail Demir, tweetini 'Türkiye Yüzyılına savunma sanayiinden armağan olsun. Tebrikler.' ifadesiyle tamamladı.

Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı

ÇAKIR'IN ÖZELLİKLERİ

150+ kilometre menzile sahip ÇAKIR Füzesi, 275 kilogramlık ağırlığıyla öne çıkıyor.

Yaklaşık 70 kilogram ağırlığında bir 'Yüksek Patlayıcılı Yarı Delici Parçacık Etkili Termobarik' harp başlığına sahip olan ÇAKIR Füzesi, zırhlı veya zırhsız bütün hedeflere karşı etili olabiliyor.

Kara, deniz veyahut helikopter gibi düşük irtifalarda görev yapan hava platformlarından kullanılması durumunda menzil dezavantajının giderilmesi amacıyla ÇAKIR Füzesi, katı yakıtlı bir fırlatma motoru (booster) ile teçhiz edilebiliyor. Bu durumda füzenin ağırlığı, 330 kilograma çıkıyor.

Super Sea-Skimming özelliği sayesinde satha oldukça yakın uçuş gerçekleştirebilecek ÇAKIR Füzesi, düşman unsurları tarafından da oldukça zor tespit edilecek.

Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine
İngiliz basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Kaybederse dünya sevinecek
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan HDP itirafı: Önemli ilişkilerimiz var, merkez parti olacaklar
CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!
ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma
The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal'in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde sektere tecavüz skandalı! ‘Artık dayanacak gücüm kalmadı’
Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Bakan Akar'dan son dakika 'tahıl anlaşması' açıklamaları!
Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız
CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı
Akşener'in HDP ile pazarlığı gizleme telaşı: Tüm itiraflara rağmen 'Kılıçdaroğlu'ndan talepleri yok' dedi
TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .