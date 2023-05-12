Akşener'in HDP ile pazarlığı gizleme telaşı: Tüm itiraflara rağmen 'Kılıçdaroğlu'ndan talepleri yok' dedi

Türkiye 3 gün sonra sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Seçimlere kısa süre kala, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı pazarlıklar da gün yüzüne çıkmaya başladı.HDP'li Sırrı Sakık, Yedili Masa'daki bazı partilerin verdikleri destek sayesinde iktidara geleceğini ifade ederek kendilerine karşı çıkan ittifak ortaklarını üstü kapalı şekilde uyardı. İktidara geldiklerinde demokratik cumhuriyeti inşa edeceklerini ileri süren Sakık, cezaevindeki PKK elebaşı Öcalan'ı ve tutuklu PKK'lıları genel afla serbest bırakma vaadinde bulundu. Ayrıca Sakık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'kapalı kapılar ardında konuşulanları deklare etme' çağrısında da bulundu.Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen HDP'li Cengiz Çandar ise, 'Dünyanın birçok ileri ülkesi böyle zaten. Türkiye'deki Kürtler Suriye'de öz yönetim bölgesinin oluşturulmasını istiyor' dedi. Çandar, sözlerinin devamında HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Kılıçdaroğlu işe mutabakat ortaya koyduğunu da belirtti.Akşener'in HDP ile pazarlığı gizleme telaşı: Tüm itiraflara rağmen 'Kılıçdaroğlu'ndan talepleri yok' dediYedili Masa'nın ortaklarından HDP'nin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu ile kirli pazarlıkları bir bir itiraf ederken, masanın fertlerinden Meral Akşener bu iddiaların doğru olmadığını öne sürdü.Star TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Akşener, 'HDP ile herhangi bir pazarlık yok' ifadelerini kullandı. Akşener açıklamasında, 'HDP aday çıkarmadı. Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini de ilan etti. HDP'nin tüm temsilcilerini, CHP'nin tüm temsilcileri ve de bizler de dahil olmak üzere herhangi bir pazarlık alışveriş üzerinden desteği olmadığını söyledik. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığında yanında durduğunu söylediler.' ifadelerini kullandı.