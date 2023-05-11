Muharrem İnce adaylıktan çekildi! Gözler TİP'li Erkan Baş'ta...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.Muharrem İnce yaptığı açıklamada, 'Saraydan para aldı çekilemez.' diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan bu sahte dekontlardan, montajlardan korktuğum falan yok. 45 gündür direniyorum zaten. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim, bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık.' ifadelerini kullandı.Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası gözler TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a çevrildi. Baş, 'Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilirse ben de milletvekilli adaylığından çekileceğim.' demişti.