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İYİ Parti milletvekili adayı Mehmet Ali Uykur, partisinden istifa etti

İYİ Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Mehmet Ali Uykur, adaylıktan ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti milletvekili adayı Mehmet Ali Uykur, partisinden istifa etti
Ekleme: 11.05.2023 - 09:51 Güncelleme: 11.05.2023 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti milletvekili adayı Mehmet Ali Uykur, partisinden istifa etti
İYİ Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Mehmet Ali Uykur, hem adaylıktan hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Mehmet Ali Uykur, yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan bazı siyasi olaylardan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Millet İttifakı'nın sürekli HDP'yle anılması, terör örgütlerinin mitinglere iştirak etmesi gibi sebeplerden dolayı bir açıklama yapmayı öngördüğünü kaydeden Uykur,

"Altılı masa şu anda terörün gölgesinin düştüğü bir kumar masasına dönüşmüştür. İYİ Parti de şu anda altılı masanın dayatmalarına maruz kalmıştır. Bu dayatmalarla alakalı adeta bizim partimize pusu kurulmuştur ve bunların hepsine neden göz yumulduğunu anlamakta güçlük çekiyorum." ifadelerini kullandı.

Uykur, İYİ Parti'ye 2021'de toplam 10 bin üye kaydı yaparak geçtiğini, bu süreçten sonra partiye toplamda 20-25 bin üye kazandırdığını dile getirdi.

Devlet tarafından okutulan ve yetiştirilen, devletini, vatanını, milletini her şeyin üstünde tutmuş bir Türk genci olduğunu vurgulayan Uykur, bu nedenle duyduğu rahatsızlıkların had safhaya geldiğini kaydetti.

"FETÖ'den atılmış bir insanı getiriyor, kendisine özel kalem yapıyor"
Partisinin son dönemlerdeki tutumundan son derece rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Uykur, şöyle devam etti:

Parti içerisinde anlamadığım ve gerçekten rahatsız olduğum çok ciddi konular var. Özellikle FETÖ konusunda Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener KHK'dan, FETÖ'den atılmış bir insanı getiriyor, kendisine özel kalem yapıyor. Bir diğeri FETÖ'yle sürekli ismi anılan eski İstanbul İl Başkanı olsun, şu anda kendisinin başdanışmanı, aile mensuplarının, kendisinin sürekli bu tür FETÖ grubuyla ismi anılmasına rağmen neden bu kadar hala tutulduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Diğer taraftan İngiliz Mason Locası'na hizmet eden ve onlarla diyalog halinde olan bazı insanları da sekreter yapıyor. Ayrıca bazı milletvekili adaylıklarında, insanlarda had safhada olan dedikodular var. Bunların başında Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır var. Yani bu insanların ismi bu kadar şaibe altındayken neden Genel Başkanımız hala bunları en yakınında tutuyor, lemi bunları da anlamakta güçlük çekiyorum.

"Hayatım terörle mücadeleyle geçti"
Bunlardan bir hayli rahatsız olduğunu vurgulayan Uykur,

"Benim hayatım FETÖ'yle, terörle, PKK ile mücadeleyle geçti. Ben şu anda Millet İttifakı'nın HDP ve PKK ile diyalog halinde olmasından inanılmaz derecede rahatsızım. Kesinlikle ve kesinlikle kabul etmeyeceğim bir konudur." diye konuştu.


"Herkes, terörün gölgesinin düştüğü Altılı Masa'dan kesinlikle uzak dursun"
Doğu ve Güney Doğu'da görev yaparken 5 kişilik özel bir grup olarak 6-8 Ekim olaylarının yaşandığı Cizre'ye gönderildiklerini, burada yaptıkları çalışmalar sırasında bir kardeşinin kucağında şehit olduğunu aktaran Uykur,

"Benim rüyalarıma giriyor ve sadece şunu söylüyor, 'Ağabey biz boşuna mı şehit olduk?' diyor. 'Biz beraber orada görev yaparken, devlet, vatan, millet için mücadele ederken, çatışırken şu anda yaptığın siyasi hareketin HDP'yle bir olması, bugün Millet İttifakı'nın liderlerinin yaptıkları mitinglerde 'Biji Serok Apo' diye bağırmalarına nasıl senin vicdanın elveriyor.' diyor." ifadelerini kullandı.

Bölücü teröre prim veren ve bölücülüğe şirinlik yapanlara en güzel cevabı Türk Milleti'nin sandıkta vereceğini kaydeden Uykur,

"Biz vatanına, milletine bağlı Türk evlatlarıyız. Bu sebeple şu anda benimle beraber 10 bin üyeyle başlayıp, 20-25 bin üyeye çıkan bütün dostlarıma da buradan selam ediyorum ve istirhamda bulunuyorum. Herkes terörün gölgesinin düştüğü kumar masası olan, şu anda kumar masasına dönüşen altılı masadan kesinlikle uzak dursun." değerlendirmesinde bulundu.

Bu rahatsızlıklarından dolayı İYİ Parti İstanbul milletvekilliği adaylığından ve partisinden istifa ettiğini duyuran Uykur,

"Vatan, millete karşı kim varsa, FETÖ'yle, HDP, PKK'yla bağlantılı bırakın aynı ortamda nefes almayı onların hiç birini kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.
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