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Hamza Dağ İzmir'de konuşu: 7'li koalisyona en çok sevinenler Kandil ve Pensilvanya oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı açıklanmasından sonra seçim sonucuna dair en ciddi anlam da sevinç naraları nerede atıldı? Bir Kandil, iki Pensilvanya'dan atıldı. " ifadelerini kullandı.

Ekleme: 11.05.2023 - 10:06 Güncelleme: 11.05.2023 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Hamza Dağ İzmir'de konuşu: 7'li koalisyona en çok sevinenler Kandil ve Pensilvanya oldu
Türkiye'nin büyük seçimine 3 gün kaldı.

Yurdun her köşesinde büyük heyecan oluşturan seçimin sahada da çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri de Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi.

Partisi tarafından Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Dağ, "7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı açıklanmasından sonra seçim sonucuna dair en ciddi anlam da sevinç naraları nerede atıldı? Bir Kandil, iki Pensilvanya'dan atıldı. Dolayısıyla Kandil'in ve Pensilvanya'nın desteklediği bir adayın bu seçim kampanyasında tartışılması kadar normal bir şey yok." dedi.

"Beka seçimi olduğunu biz kendi kendimize çıkarttığımız bir iş değil"
Kampanya sürecine başlarken AK Parti'nin yaptıklarını ve önümüzdeki süreçte yapacaklarını konuşmayı düşündüklerini belirten Dağ, şunları kaydetti:

Böyle de yapmaya gayret ettik ama karşımızda öyle bir tablo oluştu, öyle bir şer ittifakı oluştu ki açıkçası bu şer ittifakını konuşmadan yaptığımız ve yapacağımızı konuşmak milletimize açık bir şekilde haksızlık olurdu.

Şer ittifakı derken neyi kastediyoruz? Bunu biz uydurmuyoruz. Bu seçimin bir beka seçimi olduğunu biz kendi kendimize çıkarttığımız bir iş değil. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı açıklanmasından sonra seçim sonucuna dair en ciddi anlamda sevinç naraları nerede atıldı?

Bir Kandil, iki Pensilvanya'dan. Dolayısıyla Kandil'in ve Pensilvanya'nın desteklediği bir adayın bu seçim kampanyasında tartışılması kadar normal bir şey yok.

"Yerli ve milli işlerimizi bundan sonrada hayata geçireceğiz"
Dağ, AK Parti'nin iktidar olduğu 21 yıldır çok önemli işlere imza attığını, 2,5 yıldır da AK Partili Menemen Belediyesinin efsane işler yaptığını aktardı.

15 Mayıs'ın Yunan'ın İzmir'e çıktığı ve İzmir'i işgal ettiği tarih olduğunu hatırlatan Dağ şu ifadeleri kullandı:

TCG Anadolu İzmir'e geldi. Önemi ne biliyor musunuz? 15 Mayıs günü TCG Anadolu İzmir Körfezi'nde olmaya devam edecek. Buradan birileri mesajını alsın. Biz yerli ve milli işlerimizi nasıl hayata bugüne kadar geçirmişsek bundan sonra geçirmeye devam edeceğiz.
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