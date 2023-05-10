  • USD: 19,54 - 19,57
  • EURO: 21,35 - 21,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Engelli gençler Togg eşliğinde askere uğurlandı

Bağcılar'da, Engelliler Haftası kapsamında 11 engelli genç için temsili asker eğlencesi düzenlendi. Engelli gençler için Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in şoförlüğünü yaptığı Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un da aralarında bulunduğu araçlarla konvoy oluşturuldu.

Ekleme: 10.05.2023 - 23:02 Güncelleme: 10.05.2023 - 23:12 / Editör: Ozge Selin
Engelli gençler Togg eşliğinde askere uğurlandıBağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki 'Vatan aşkı engel tanımaz' başlıklı etkinlikte, Engelleri Aşalım Müzik Grubu konser verdi, Engelliler Sarayı Halk Oyunları ekibi folklor gösterisi sundu.

Engelli gençler Togg eşliğinde askere uğurlandı

Renkli görüntülerin yaşandığı gösterinin ardından temsili olarak askere gidecek engelli gençlere kına yakıldı.

Engelli gençler için daha sonra Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in şoförlüğünü yaptığı Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un da aralarında bulunduğu araçlarla konvoy oluşturuldu. Türk bayraklı konvoy vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Engelli gençler Togg eşliğinde askere uğurlandı

Engelli 11 kursiyer 16 Mayıs'ta 1 günlük temsili askerlik yapacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, engellilerle her zaman gurur duyduklarını belirterek, 'Engelliler Sarayı'mızda 11 genç kardeşimizin de özlemini çekmiş olduğu askerlik hatırasını inşallah kendilerine yaşatmış olacağız. Velilerimize, kursiyerlerimize de askerlik yapacak 11 arkadaşımızı yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Engelli gençler Togg eşliğinde askere uğurlandı

Etkinliğe, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva ile engelli gençler ve aileleri katıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine
İngiliz basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Kaybederse dünya sevinecek
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan HDP itirafı: Önemli ilişkilerimiz var, merkez parti olacaklar
CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!
ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma
The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal'in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde sektere tecavüz skandalı! ‘Artık dayanacak gücüm kalmadı’
Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Bakan Akar'dan son dakika 'tahıl anlaşması' açıklamaları!
Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız
CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı
Akşener'in HDP ile pazarlığı gizleme telaşı: Tüm itiraflara rağmen 'Kılıçdaroğlu'ndan talepleri yok' dedi
TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .