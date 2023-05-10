Engelli gençler Togg eşliğinde askere uğurlandı

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki 'Vatan aşkı engel tanımaz' başlıklı etkinlikte, Engelleri Aşalım Müzik Grubu konser verdi, Engelliler Sarayı Halk Oyunları ekibi folklor gösterisi sundu.Renkli görüntülerin yaşandığı gösterinin ardından temsili olarak askere gidecek engelli gençlere kına yakıldı.Engelli gençler için daha sonra Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in şoförlüğünü yaptığı Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un da aralarında bulunduğu araçlarla konvoy oluşturuldu. Türk bayraklı konvoy vatandaşlardan büyük alkış aldı.Engelli 11 kursiyer 16 Mayıs'ta 1 günlük temsili askerlik yapacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, engellilerle her zaman gurur duyduklarını belirterek, 'Engelliler Sarayı'mızda 11 genç kardeşimizin de özlemini çekmiş olduğu askerlik hatırasını inşallah kendilerine yaşatmış olacağız. Velilerimize, kursiyerlerimize de askerlik yapacak 11 arkadaşımızı yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.Etkinliğe, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva ile engelli gençler ve aileleri katıldı.