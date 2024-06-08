Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu'nun güney ve doğusu,, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyorAnkara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu'nun güney ve doğusu, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Etkili olmsı beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 35°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 29°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 31°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 30°CParçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ °C, 35°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 36°CParçalı bulutluMANİSA °C, 36°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 39°CParçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 38°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 36°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Konya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 25°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ÇANKIRI °C, 29°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KONYA °C, 27°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 30°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu'nun güney ve doğusu ile Karabük'ün doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 30°CParçalı bulutluSİNOP °C, 26°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 24°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum, Bayburt çevreleri ile Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 22°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 22°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı+Az bulutlu, öğle saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutluSİİRT °C, 36°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu