Trafik sigortası için yeni karar! Bu tarihe dikkat...

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası fiyatları için temmuz ayı azami prim artış oranı belli oldu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK)'nın trafik sigortası ile ilgili açıkladığı yeni karar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak...