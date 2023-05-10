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Dokuz gün süren seçim süreci tamamlandı: İngiltere'deki oy pusulaları Türkiye'ye doğru yola çıktı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için yurt dışında verilen oylar yurda getirilmeye başlandı. İngiltere'de de oy verme işlemleri dokuz günün ardından 7 Mayıs'ta sona erdi. Oy verme sürecinin sorunsuz tamamlandığı belirtilirken, İngiltere'de kullanılan oy pusulaları, Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Ekleme: 10.05.2023 - 22:05 Güncelleme: 10.05.2023 - 22:09 / Editör: Ozge Selin
Dokuz gün süren seçim süreci tamamlandı: İngiltere'deki oy pusulaları Türkiye'ye doğru yola çıktıTürkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için İngiltere'de kullanılan oy pusulaları, Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde parti temsilcileri gözetiminde mühürlenen oy pusulası torbaları, Türkiye'ye gönderilmek üzere Gatwick Havalimanı'na gidecek araca yüklendi.

Oy pusulaları, havalimanından bu gece yerel saatle 21.00'de kalkacak Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile Ankara'ya taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

İngiltere'deki Türk seçmenler, Londra, Manchester ve Edinburgh'ta 29 Nisan-7 Mayıs'ta 09.00-21.00 saatlerinde açık olan sandıklarda oy kullandı. Leicester'da ise 3 gün süren oy verme işlemi, 1 Mayıs'ta sona erdi.

YSK verilerine göre, İngiltere'de kayıtlı 127 bin 281 seçmen bulunuyor.

'İngiltere'de 9 gün süren seçim süreci sorunsuz geçti'

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, yaptığı açıklamada, bu yıl İngiltere'de oy kullanma oranı ve oy kullanan vatandaşların sayısının arttığını söyledi.

7 Mayıs Pazar günü İngiltere'deki oy verme işleminin sona erdiğini belirten Atahan, şunları kaydetti:

'Siyasi parti temsilcilerimizle birlikte oyların güvenli olarak saklandığı Londra Büyükelçiliğimizde dün oyları yerleştirdik, mühürleme işlemlerini tamamladık. Bugün de THY'den kiralanan charter uçak, akşam Londra'ya inecek. Onları yine Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonu üyelerimizle, parti üyelerimizle doğrudan havalimanına götüreceğiz. İçerisinde siyasi partilerden milletvekilleri, YSK temsilcileri ve bakanlığımızın da görevlilerinin olduğu bir uçağa teslim edeceğiz.'

İngiltere'de 9 gün süren seçim sürecinin sorunsuz geçtiğinin altını çizen Atahan, 'Herhangi bir ciddi sıkıntı yaşamadık, sorunsuz bir şekilde hallettik. Hem vatandaşlarımıza hem de çalışanlarımıza bu bakımdan çok teşekkür ediyorum.' ifadesini kullandı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avrupa'da bazı ülkelerde nisanın son haftasında, bazılarında da mayısın ilk haftasında başlayan oy kullanma işlemi dün son bulmuştu.
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