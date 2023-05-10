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Başkan Erdoğan: Hedefimiz sivil anayasaya kavuşmak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığı 155. Kuruluş Yıldönümü Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ'yü yargıdan temizleyerek yeni bir dönemi başlattıklarını belriten Başkan Erdoğan, "Hedefimiz Türkiye'yi milli iradeyle hazırlanmış sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. Gelecek dönem bu konuyu yeniden gündeme taşıyacağız." dedi.

Başkan Erdoğan: Hedefimiz sivil anayasaya kavuşmak
Ekleme: 10.05.2023 - 12:25 Güncelleme: 10.05.2023 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Hedefimiz sivil anayasaya kavuşmak
Başkan Erdoğan, Danıştay Başkanlığı 155. Kuruluş Yıldönümü Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'2017'deki Anayasa değişikliğiyle ülkemiz tarihinin en önemli yönetim reformlarından birini gerçekleştirdik.

Demokrasi standartımızı yükselttik. Yargıyı geçmişte içinde düştüğü tartışmalardan kurtaracak önemli bir adım attık. Bir dönem yargımızın üzerine çöken FETÖ gölgesi hepimizi çok üzmüştür. FETÖ'yü yargıdan temizleyerek yeni bir dönemi başlattık. Her ne kadar vesayet dönemi, hayali ve hevesiyle yargı kurumumuza saldıran varsa da artık bu taktik söylemlerine kimse itibar etimiyor.

'HEDEFİMİZ SİVİL ANAYASAYA KAVUŞMAK'

Siyasetin yeniden toparlanmaya çalıştığı 1980'li, 1990'lı yıllar siyasi istikrarsızlık ve sosyal gerilim dönemiydi. Demokrasi tarihimizin en yüz kızartıcı dönemi 28 Şubat... Ülkemize bu utancı yaşatan siyasiden akademisyene hiçkimseyi unutmayacağız.

Hedefimiz Türkiye'yi milli iradeyle hazırlanmış sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. Gelecek dönem bu konuyu yeniden gündeme taşıyacağız.'
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