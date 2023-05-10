Başkan Erdoğan: Hedefimiz sivil anayasaya kavuşmak

Başkan Erdoğan, Danıştay Başkanlığı 155. Kuruluş Yıldönümü Töreni'nde konuştu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Demokrasi standartımızı yükselttik. Yargıyı geçmişte içinde düştüğü tartışmalardan kurtaracak önemli bir adım attık. Bir dönem yargımızın üzerine çöken FETÖ gölgesi hepimizi çok üzmüştür. FETÖ'yü yargıdan temizleyerek yeni bir dönemi başlattık. Her ne kadar vesayet dönemi, hayali ve hevesiyle yargı kurumumuza saldıran varsa da artık bu taktik söylemlerine kimse itibar etimiyor.Siyasetin yeniden toparlanmaya çalıştığı 1980'li, 1990'lı yıllar siyasi istikrarsızlık ve sosyal gerilim dönemiydi. Demokrasi tarihimizin en yüz kızartıcı dönemi 28 Şubat... Ülkemize bu utancı yaşatan siyasiden akademisyene hiçkimseyi unutmayacağız.Hedefimiz Türkiye'yi milli iradeyle hazırlanmış sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. Gelecek dönem bu konuyu yeniden gündeme taşıyacağız.'