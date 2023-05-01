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Vedat Bilgin açıkladı! Asgari ücrete ara zamı Temmuz'da düzenlemeye alacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin , "Hayat şartlarını dikkate alarak asgari ücret düzenlemesini Temmuz ayında devreye sokacağız." ifadelerini kullandı.

Vedat Bilgin açıkladı! Asgari ücrete ara zamı Temmuz'da düzenlemeye alacağız
Ekleme: 1.05.2023 - 12:34 Güncelleme: 1.05.2023 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Vedat Bilgin açıkladı! Asgari ücrete ara zamı Temmuz'da düzenlemeye alacağız
Yurdun her köşesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor.

Bir diğer yandan Temmuz ayına yaklaşılmasıyla birlikte gözler yeniden asgari ücret tutarına döndü.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni düzenlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin mesajınde yer verdi.

Yeni asgari ücret düzenlemesinin temmuzda olacağanı söyleyen Bakan Bilgin, "Hayat şartlarını dikkate alarak asgari ücret düzenlemesini Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücreti devreye sokacağız." dedi.

Bakan Bilgin mesajında şu ifadeleri kullandı:

Emek ve alın teri ile ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesinde önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye’nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarımızı istikrarlı ve güvenli bir şekilde atıyoruz.

"Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız"
2023 yılı asgari ücreti 2022 yılına göre net artış oranını yüzde 100 yaparak ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik.

Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız.

Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz.

Büyük ve güçlü Türkiye’nin müreffeh geleceğini emek emek beraber inşa ettiğimiz tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yeniden kutluyor, sermayesi emek olan çalışanlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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