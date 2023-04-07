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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan: 42 bin 500 sağlık personeli alınacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sağlık Çalışanları İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 28 Nisan'da Kocaeli'nde yeni şehir hastanesi açılacağı bilgisini verdi. 42 bin 500 personel alımı kararı ile sağlık çalışanı sayısının artırılacağını hatırlattı.

Başkan Erdoğan: 42 bin 500 sağlık personeli alınacak...
Ekleme: 7.04.2023 - 20:01 Güncelleme: 7.04.2023 - 20:35 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: 42 bin 500 sağlık personeli alınacak...
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sağlık Çalışanları İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Sizlerin şahsında, tüm sağlık çalışanlarına ülkemize ve milletimize sundukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınında biz de olumsuz etkilendik.

Salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ekonomik bakımından bizden çok daha zengin ülkelerde gözlenen vahim durum ülkemizde yaşanmadı. En büyük sağlık kriz denen bu salgını takdire şayan bir organizasyonla atlattık.

Başkan Erdoğan: 42 bin 500 sağlık personeli alınacak...

28 NİSAN'DA YENİ ŞEHİR HASTANESİ AÇILIYOR

Şehir hastanelerimiz depremde yaralanan vatandaşlarımız için de kritik bir rol oynadılar.

50 binin üzerindeki kaybımızın içinde 505 sağlık personelimiz var.

28 Nisan'da Kocaeli'nde yeni şehir hastanemizi açacağız.

42 BİN 500 SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Salgında nasıl rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız.

42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz.
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