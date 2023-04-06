  • USD: 19,24 - 19,27
  • EURO: 20,98 - 21,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TBMM'de 27. dönemin son günü: Genel Kurul milletvekili genel seçiminin kesin sonuçları yayınlanana kadar tatile girdi

TBMM Genel Kurulu, 14 Mayıs milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi. Genel Kurulda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de bulundukları sürede kendilerine milletin verdiği görevi hakkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Türk milletinin iyiliği, onların selameti için çalıştık, gayret ettik; kanun tasarıları görüşülürken aynı düşüncelerle yaptık." dedi. 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın son Genel Kurul Toplantısında oturuma katılan milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM'de 27. dönemin son günü: Genel Kurul milletvekili genel seçiminin kesin sonuçları yayınlanana kadar tatile girdi
Ekleme: 6.04.2023 - 21:29 Güncelleme: 6.04.2023 - 21:36 / Editör: Ozge Selin
TBMM'de 27. dönemin son günü: Genel Kurul milletvekili genel seçiminin kesin sonuçları yayınlanana kadar tatile girdi
TBMM Genel Kurulu milletvekili seçimleri dolayısıyla tatile girdi. Genel Kurulda, yasama yılını değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de bulundukları sürede kendilerine milletin verdiği görevi hakkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Bugüne kadar hiç kimseyi incitmediğini, hakaret etmediğini, kimsenin şahısına karşı herhangi bir saldırıda bulunmadığını kaydeden Elitaş, 'Hiç kin tutmadım, burada konuşulan burada kalır. Hepimiz millet için çalıştık, hepimiz insanlarımızın, Türk milletinin iyiliği, onların selameti için çalıştık, gayret ettik; kanun tasarıları görüşülürken aynı düşüncelerle yaptık.' dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, dünya parlamentoları arasında millet egemenliğinin timsali olmayı hak edecek TBMM dışında bir meclisin bulunmadığını vurguladı.

MHP ve Cumhur İttifakı olarak her koşulda milletin selameti için büyük bir gayret ve sorumlulukla çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bülbül, 27. Yasama Dönemi'nde ülkenin ve milletin hayrına olduğunu düşündükleri birçok çalışmaya imza attıklarını bildirdi.

TBMM'de 27. dönemin son günü: Genel Kurul milletvekili genel seçiminin kesin sonuçları yayınlanana kadar tatile girdi

Bülbül şunları kaydetti:

'Mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizin savunulması için imzalanan deniz yetki alanı sözleşmeleri, çıkarılan tezkereler, terörle mücadele alanında çıkarılmış tezkereler, memleketimiz için gerekli olan, milletimizin güvenliği, selameti için lazım olan bütün çalışmalar Gazi Meclisimizde milletvekillerimizin katkısıyla Meclisimizden geçmiştir.'

Bülbül, bu süreçte Karabağ'ın işgalden kurtarıldığını Ayasofya'nın ibadete açıldığını da anımsattı.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş birleşimi, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İşgalci İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı
CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı
Kılıçdaroğlu'nun sözleri sadece lafta kaldı: Vaat var icraat yok
Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
MHP milletvekili aday listesi belli oldu! Bahçeli Osmaniye 1. sıradan aday
Depremzedelerle iftar yapan Bakan Soylu'dan yerleşim yeri güvencesi: Eskisinden daha güvenli olacak
Bakan Karaismailoğlu İBB'nin 'engelleniyoruz' iddialarına cevap verdi: A4 kağıdıyla başvuru yapıyorlar
TBMM'de 27. dönemin son günü: Genel Kurul milletvekili genel seçiminin kesin sonuçları yayınlanana kadar tatile girdi
Manipülatif anket çalışmalarına AK Partili Mustafa Şen'den tepki: Gerçeği yansıtmıyor
Babacan 1 sene geçmeden çark etti: 7'li koalisyondaki 4 partiden ortak liste kararı
Cezaevinden İngilizlere röportaj veren Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditkâr mesaj
Semih Yalçın saat 22.00'de kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu: MHP'nin aday listesi belli oldu
HDP Gençlik Merkezi'nden skandal açıklamalar: 'Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride son vereceğiz'
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Cumhuriyetle hesaplaşacaklarla işimiz olmaz
BBP Genel Başkanı Destici'den mermi tepkisi: Akşener, mafya üslubuyla racon kesmeye çalıştı
HDP'li Sırrı Sakık kirli pazarlığı ifşa etti! Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü
CHP'den 'teklif yaptık' ifadelerine Muharrem İnce'den cevap
Dünya medyası deprem bölgesinin nabzını tuttu: 'Yeniden ayağa kaldırabilecek tek adam Erdoğan'dır!' Kararsız Seçmen detayı
Canan Kaftancıoğlu: İstanbul İl Başkanlığımıza olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşti
CHP’li Başkandan çirkin hakaret! Roman vatandaşları hırsızlıkla suçladı
Dokuz il için sarı alarm: Kuvvetli yağış bekleniyor

Dokuz il için sarı alarm: Kuvvetli yağış bekleniyor

WhatsApp değişiyor! Yeni tasarımdan ilk görseller geldi

WhatsApp değişiyor! Yeni tasarımdan ilk görseller geldi

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı