TBMM'de 27. dönemin son günü: Genel Kurul milletvekili genel seçiminin kesin sonuçları yayınlanana kadar tatile girdi

TBMM Genel Kurulu milletvekili seçimleri dolayısıyla tatile girdi. Genel Kurulda, yasama yılını değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de bulundukları sürede kendilerine milletin verdiği görevi hakkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Bugüne kadar hiç kimseyi incitmediğini, hakaret etmediğini, kimsenin şahısına karşı herhangi bir saldırıda bulunmadığını kaydeden Elitaş, 'Hiç kin tutmadım, burada konuşulan burada kalır. Hepimiz millet için çalıştık, hepimiz insanlarımızın, Türk milletinin iyiliği, onların selameti için çalıştık, gayret ettik; kanun tasarıları görüşülürken aynı düşüncelerle yaptık.' dedi.MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, dünya parlamentoları arasında millet egemenliğinin timsali olmayı hak edecek TBMM dışında bir meclisin bulunmadığını vurguladı.MHP ve Cumhur İttifakı olarak her koşulda milletin selameti için büyük bir gayret ve sorumlulukla çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bülbül, 27. Yasama Dönemi'nde ülkenin ve milletin hayrına olduğunu düşündükleri birçok çalışmaya imza attıklarını bildirdi.Bülbül şunları kaydetti:'Mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizin savunulması için imzalanan deniz yetki alanı sözleşmeleri, çıkarılan tezkereler, terörle mücadele alanında çıkarılmış tezkereler, memleketimiz için gerekli olan, milletimizin güvenliği, selameti için lazım olan bütün çalışmalar Gazi Meclisimizde milletvekillerimizin katkısıyla Meclisimizden geçmiştir.'Bülbül, bu süreçte Karabağ'ın işgalden kurtarıldığını Ayasofya'nın ibadete açıldığını da anımsattı.Görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş birleşimi, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.