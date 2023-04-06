Manipülatif anket çalışmalarına AK Partili Mustafa Şen'den tepki: Gerçeği yansıtmıyor

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kalırken anket çalışmalarına da hız verildi. Türkiye'de çeşitli anket çalışmaları hazırlanırken, bazı anketlerde gerçeği yansıtmayan verilerle muhalif isimlerin önde olduğu algısı yaratılmaya çalışıldı.'HİÇBİR BİLİMSEL ARAŞTIRMADA BÖYLE BİR VERİ YOK'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, çeşitli mecralarda yer alan manipülatif anket çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Şen, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan karşında önde olduğuna dair veriler gördüğünü belirterek 'Hiç ama hiç bir bilimsel araştırmada Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın önünde olduğuna dair bir tek veri yoktur.' dedi.'AKŞENER HAKLIYDI'Mustafa Şen, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masayı devirirken sarf ettiği sözleri de anımsatarak 'Akşener masadan kalkarken 'seninle kazanamıyoruz' derken haklıydı!' ifadelerini kulllandı.