Kilis'te kan donduran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunun kuyuda beline briket bağlı cesedi bulundu

Kilis’te, önceki gün okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'in, bir evin bahçesindeki su kuyusunda beline briket bağlı cesedi bulundu.

Olay, Kilis Okçular Mahallesi, Selvili Medrese Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Gina Mercimek, salı günü okuldan çıktıktan sonra evine dönmedi. Ailesi, Mercimek'e ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma sırasında bir ihbarı değerlendiren ekipler, küçük kızın evinin yan sokağında iki katlı binanın bahçesindeki su kuyusunda arama çalışması başlattı.Polis ekipleri ve Kilis İtfaiyesi'nin yaptığı çalışmaların ardından kayıp kız iple beline briket bağlanarak kuyuya atılmış halde ölü bulundu. Talihsiz kızın cansız bedeni, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu kuyudan çıkarılarak Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, müstakil evin sahibi H.B.'yi gözaltına aldı.Yaşanan vahşetin ardından olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı araştırma ve soruşturma sürüyor.Korkunç cinayet! 16 yaşındaki genç elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunduKorku