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Beyaz Gazete
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Cumhuriyetle hesaplaşacaklarla işimiz olmaz

Demokrat Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret eden 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında büyük şok yaşadı. HDP ile ortaklık yapan CHP'ye Sırrı Sakık'ın, "100 yıllık Cumhuriyet geçmişi ile hesaplaşacağız." sözleri üzerinden gönderme yapan Aksakal, " Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara, DSP Türk Milleti'nin hassasiyeti ile karşılık vermiştir, her zaman da bu karşılığı verecektir." dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Cumhuriyetle hesaplaşacaklarla işimiz olmaz
Ekleme: 6.04.2023 - 16:13 Güncelleme: 6.04.2023 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Cumhuriyetle hesaplaşacaklarla işimiz olmaz
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti. 'Halil İbrahim Sofrası'nı genişletmek istiyorum" diyerek parti parti gezen Kılıçdaroğlu'na DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın canlı yayındaki göndermesi soğuk duş etkisi yaptı. Aksakal, HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak, "Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara, DSP Türk Milleti'nin hassasiyeti ile karşılık vermiştir, her zaman da bu karşılığı verecektir." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DSP'YE ZİYARET

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün ardından Demokrat Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HDP'li Sırrı Sakık'ın sözlerine, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak karşılık verdi | Video

AKSAKAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SOĞUK DUŞ

Görüşmenin ardından DSP Genel Merkezi önünde platform kuruldu. Burada Önder Aksakal, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti ile ilgili bir açıklama yaptı. Aksakal'ın sözleri Kılıçdaroğlu'na soğuk duş etkisi yaratan cinstendi.

"KÜRESEL EMPERYALİST YAPILAR İLE KADİM TÜRK DEVLETİ ARASINDA BİR SEÇİM"

Aksakal, DSP için vatan ve bayrak çok önemlidir. KKTC Bayrağı'nın kapısında dalgalandığı tek parti DSP'dir. Mavi Vatan, Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs çok önemlidir. 14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran, günümüzde yaşadığımız hadiseleri yakından takip ettiğimizde, küresel emperyalist yapılarla, kadim Türk Devleti'nin arasında bir seçim olduğudur. Bunu görmek gerekiyor." dedi.

HDP ÜZERİNDEN GÖNDERME

Aksakal, HDP'li Sırrı Sakık'ın, 100 yıllık Cumhuriyeti değiştirmek ve hesaplaşmak ile ilgili sözlerini hatırlattı ve Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu:

Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara, DSP Türk Milleti'nin hassasiyeti ile karşılık vermiştir, her zaman da bu karşılığı verecektir.

KILIÇDAROĞLU SORU BİLE ALAMADI

Önder Aksakal'ın, seçim yorumu, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege ve Mavi Vatan sözleri, son olarak da HDP üzerinden yaptığı açıklama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu basından soru kabul etmeyerek Genel Merkez'den ayrıldı

HDP'Lİ SIRRI SAKIK NE DEMİŞTİ?

HDP eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, yaptığı son 2 açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihi ile hesaplaşacaklarını, yeni yüzyılda yeni değerlerle Cumhuriyet inşa edeceklerini ifade etmişti.

Sakık'ın sözleri şöyle:

Biz bu sistemi değiştireceğiz. Bizim küçük hesaplarımız yok. Aslında dünkü açıklama bu. Biz masada oturup bir bakanlık, vekillik veyahut da bir cumhurbaşkanı yardımcılığı değil, biz 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Demokratik bir cumhuriyeti inşa edeceğiz.

Önümüzdeki dönem bir özgürlük dönemi olacak. Bu özgürlüğü birlikte inşa edeceğiz. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla da oturup konuşacağız. Kürtler diyor ki bizimle mücadele değil bizimle müzakere yapın. Bizimle oturun. Bizimle kavga değil, barış sağlayın.
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