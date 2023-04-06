Cezaevinden İngilizlere röportaj veren Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditkâr mesaj

Edirne'deki cezaevinden İngiliz gazetesi Financial Times'a konuşan eski HDP'li Selahattin Demirtaş, Yedili Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "değişim ve demokrasi için içten bir çaba sarf ettiğini" ifade etti. Demirtaş, aynı zamanda Kürt seçmenin kesin bir karar vermeden önce sürecin biraz ilerlemesini bekleyeceklerini söyledi. Demirtaş, "Kürt seçmenin desteğini almayan bir parti hiçbir zaman iktidara gelmedi. Bu seçimde de Kürtler belirleyici olacak" dedi."Türkiye adım adım baskıcı/otoriter bir rejime dönüştü" diyen Demirtaş, "Eğer Erdoğan bu seçimi kazanırsa Türkiye yeni bir tür diktatörlüğe geçiş yapmış olacak" dedi.Demirtaş, "Erdoğan toplumu bölerek iktidarda kalmayı başardı. Muhalefetin birlik olması sadece kutuplaşmayı ortadan kaldırmak için değil, seçimi kazanmak için de önemli" değerlendirmesinde bulundu."Siyaseti asla bırakmadım ve mücadelenin içinde yer almaya çalışıyorum" diyen Demirtaş, "Erdoğan açıkça beni hapiste tutacağını söylüyor. Seçimden sonra da bunu söyleyebilecek mi göreceğiz" diye devam etti.