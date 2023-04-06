Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere müjde: Burslar hesaplara yattı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Nisan 2023 tarihi itibarıyla GSB burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Nisan tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Nisan, '2' olanlar 7 Nisan, '4' olanlar 8 Nisan, '6' olanlar 9 Nisan, '8' olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, 'Sevgili gençler, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle. GSB her anında hep yanında' ifadelerini kullandı.