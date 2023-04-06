Babacan 1 sene geçmeden çark etti: 7'li koalisyondaki 4 partiden ortak liste kararı

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru yaklaşırken parti ve ittifaklarda milletvekili listeleri için hazırlıklar sürüyor. 7'li koalisyonda bir türlü uzlaşı sağlanamayan 'ortak liste' konusunda yeni bir gelişme yaşandı.4 PARTİ CHP LİSTESİNDEN SEÇİME GİRECEK7'li koalisyonun küçük ortakları seçime CHP listesinden girme kararı aldı. Buna göre; Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti seçime kendi logolarıyla değil, CHP listesinden girecek.BABACAN 'KENDİ LOGOMUZLA GİRECEĞİZ' DEMİŞTİÖte yandan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Nisan 2022'de kameralar karşına geçip adeta şov yaparak 'Seçimlere kendi adımızla, kendi logomuzla gireceğiz' demişti. Babacan'ın bu tutumu nedeniyle 7'li koalisyonda uzun süre ortak liste konusunda anlaşmaya varılamamıştı.MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ İÇİN SON TARİH 9 NİSANPartilerin Yüksek Seçim Kurulu'na kesin listeleri 9 Nisan'a kadar teslim etmesi gerekiyor. 8 Nisan'da ayrıca ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekilecek. Pazar günü ise listeler kesinlik kazanacak. Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini YSK'ye alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kağıt ortamında teslim etme süresi Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. Bu aşamadan sonra YSK tarafından partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanacak.