  • USD: 19,20 - 19,23
  • EURO: 20,96 - 21,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul için korkutan açıklama! 'Ölü faylar tamamen ölmedi’ uyarısı: O bölgeye dikkat çekti…

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul için 'Ölü faylar tamamen ölmedi' uyarısında bulunurken, "Üçlük, ikilik, depremlerle ses veriyorlar." dedi.

Ekleme: 4.04.2023 - 11:03 Güncelleme: 4.04.2023 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
İstanbul için korkutan açıklama! 'Ölü faylar tamamen ölmedi’ uyarısı: O bölgeye dikkat çekti…
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası Marmara depremine çevrilirken, uzmanlar İstanbul için 'ölü faylar tamamen ölmedi' uyarısında bulundu. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul'da on milyon yıl önceye ait ölü fayların hareket ettiğini belirterek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

O BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, on milyon yıl önce varlıklarını sürdüren ölü faylarda kırılmalar gerçekleştiğini açıkladı. Öztürk, ölü fayların yeraltında suları çalıştırdığını, göçmelere neden olduğunu belirtti. Uzmanlar, ölü fayların da hesaba katılarak çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul'daki ölü faylardan olan Beykoz-Sarıyer fayı ve Tuzla fayını jeoloji haritasına aktardı.

İstanbul için korkutan açıklama! 'Ölü faylar tamamen ölmedi’ uyarısı: O bölgeye dikkat çekti…

'O FAYLAR 'TAMAMEN ÖLMEDİK' DİYE SES VERİYORLAR'

Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, ölü faylarda küçük kırılmalar olduğunu belirterek, 'Bu faylar ölmüşler evet, bunlar beş, on milyon yıl önce varlıklarını sürdürmüşlerdi. Ama ara sıra stres gelince buralarda küçük kırılmalar gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu faylar birkaç nedenle bizim için önemli. Bir tanesi bu faylar sismik hareketi zayıf zonlardır. Yeraltında sular çalışır, bu fay zonları ölse bile. Dolayısıyla bu bizim altımızdaki maddeyi harekete geçirir, göçmelere neden olur.

Bu fay öldü ama oradaki su çalışması devam ediyor. Dolayısıyla biz bu fayları da hesaba katarak İstanbul'daki bütün yerleşime uygunluk çalışmalarını yaptık. Çünkü o faylar ara sıra 'tamamen de ölmedik' diye ses veriyorlar. Üçlük, ikilik, depremlerle ses veriyorlar. 'Deprem burada nereden çıktı?' dediğimiz depremler, bunlarla ilgili depremler' şeklinde konuştu.

İstanbul için korkutan açıklama! 'Ölü faylar tamamen ölmedi’ uyarısı: O bölgeye dikkat çekti…

'BU FAYLAR BÖLGEYE ŞEKİL VERDİ'

Öztürk, 'Şimdi bu eski faylar Marmara Denizi'nin çöküntüsünü oluşturan faylar. Düşmeli faylar bunlar. Bunlar hem Uludağ tarafından; güneyden çöktü, kuzey çöktü ve Marmara Denizi oluştu. Fakat bir zaman sonra bu çökmeler durdu. İşte bu beş milyon, on milyon yıldan başlayıp son üç milyona kadar gelen bu faylar diriydiler, bölgeye şekil verdiler. O zaman deprem oluşturdular. İnsanın olmadığı dönemdi.

Kuzey Anadolu fayının Marmara Deniz'e girişini dört yüz bin yıl önce gibi düşünüyoruz. Şu an yırtıcı, afet üretici fay, bu fay. Bu eski faylar ise şöyleydi. Mesela Tuzla fayı. Tuzla'dan geçen fay. Bu fay boyunca su çıkışları var değil mi? İçmeler'deki su var. Şifalı su var. Mideye iyi gelen karbonatlı bir su var. Bu çizgi devam edip gidiyor. Haliç'e kadar devam ediyor. Buralarda ara ara sismik aktiviteyi o yüzden görebiliyoruz.

Dünyamızın dört buçuk milyar yıl yaşı var. Dünyamızın kabuğu katılaştıktan beri kabuk kırıla kırıla bugüne kadar geldi. O günden bugüne kabuk kırılıyor. Biz fayları koymaya kalksak İstanbul'da haritada yer bulamayız. Ama eski faylar da ara ara biz buradayız. Biz de varız diyorlar. Yani bizim gördüğümüz bunlar' diye konuştu.

İstanbul için korkutan açıklama! 'Ölü faylar tamamen ölmedi’ uyarısı: O bölgeye dikkat çekti…

KAĞITHANE'DE 3.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Son olarak İstanbul Kağıthane'de 5 Şubat saat 03.15'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremi hissedenler, sosyal medya paylaşımlarında, depremden hemen önce duydukları gök gürültüsüne benzer kuvvetli bir sese dikkat çekti. Daha önce de İstanbul'da benzer büyüklükte depremler kaydedilmişti.

İstanbul için korkutan açıklama! 'Ölü faylar tamamen ölmedi’ uyarısı: O bölgeye dikkat çekti…

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Uçuşlar kapatıldı!
Devlet Bahçeli'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Emeklilerin maaş ve ikramiye tarihleri belli oldu
PKK elebaşı Karasu'dan muhalefete destek: Sadece bu depremin iktidarı götürmesi gerekiyor Türk halkının gözü kör mü?
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail haddini aştı
CHP'nin son tiyatrosu da patladı: Kılıçdaroğlu’nun ellerine kapanıp methiyeler dizen kadının teşkilat üyesi olduğu ortaya çıktı
'İngiltere’de Erzurum sosisi' videosu sahte çıktı! Muhalif hesaplar böyle trollendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan Akşener'den pişkin savunma: Özür dilemeyip üste çıkmaya çalıştı
Masadaki son anket: AK Parti ile CHP arasında 15 puanlık fark
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalı
Bakan Varank 'Türkiye'de ilk' diyerek duyurdu: Flaş Togg açıklaması!
'Ezilen halkların temsilcisi' olduğunu iddia eden HDP’li Buldanʼın 16 bin liralık ceketi sosyal medyada gündem oldu
Altınlar nerede Başkan? CHP'li Belediyeden bir skandal daha!
İsveç basınında NATO öfkesi: Biz olmadan gidiyorlar!
Bakanlık duyurdu! 4'ü sözde üst düzey 80 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den İsrail'e tepki: Saldırıları derhal durdurun
Karadeniz gazı müjdelerle geliyor! 20 Nisan'da Başkan Erdoğan duyuracak
Asrın felaketinde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın: Çok sayıda Filistinli yaralandı
Nevruz gösterilerinde Öcalan’ın posterinin açılmasını eleştiren İBB çalışanları işten atıldı
7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı