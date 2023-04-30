TEKNOFEST'te dünyada bir ilk: Kızılelma ve F-16'dan halk önünde kol uçuşu

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFEST'te tarihi anlar da yaşandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Kızılelma ile F-16 savaş uçağının kol uçuşu gerçekleştirdiği anları paylaştı. Paylaşımında, söz konusu uçuşun "Halk önünde dünyada bir ilk" olduğu belirten Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan ile Kızılelma ve F-16'ya el salladığı anlara da yer verdi.

'Ayakları yere basmayan festival' olarak tanımlanan TEKNOFEST, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.Özellikle teknoloji meraklısı gençlerin akın ettiği festivalde Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma ile F-16 savaş uçağının kol uçuşu gerçekleştirmesiyle tarihi anlar da yaşandı.Büyük ilgiyle izlenen o anları ise Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştı.Paylaşımına 'Halk önünde dünyada bir ilk' notunu düşen Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan ile Kızılelma ve F-16'ya el salladığı anlara da yer verdi.