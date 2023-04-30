MLKP operasyonunda HDP vekil adayı yakalandı: İstanbul merkezli soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Mersin'de düzenlenen operasyonda HDP İstanbul vekil adayının da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. HDP'den vekil adayı olan Berfin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 firari şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması SGDF'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP İstanbul 1. Bölge 16. sıra vekil adayı Burcu Ayyıldız, aynı partiden İstanbul 2. Bölge 18. sıra vekil adayı Berfin Polat ile Şahin Tümüklü'nün de bulunduğu 17 şüpheli tespit edildi.Yapılan çalışmada, şüpheli Berfin Polat'ın Twitter hesabından 2009'da İstanbul TEM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve emniyet amiri Semih Balaban'ın şehit edilmesi olayına karışan Devrimci Karargah Terör Örgütü üyesi Orhan Yılmazkaya'nın etkisiz hale getirilmesinin yıl dönümü 27 Nisan'da örgüt üyesini övücü mahiyette paylaşım yaptığı belirlendi.İstanbul, İzmir ve Mersin'de şüphelilerin yakalanması için 16 farklı adrese yapılan eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda HDP İstanbul 1. Bölge 16. sıra vekil adayı Ayyıldız ve Tümüklü'nün de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.HDP'den İstanbul 2. Bölge 18. sıradan vekil adayı Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 firari şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.