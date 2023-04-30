Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe emekliye zam açıklaması! 2023 emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı düzenlemesi yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın verdiği talimat sonrası çalışmalara şimdiden başladı. Emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2023 Temmuz emekliye zam tablosu...Ara düzenleme ile en düşük emekli maaşı yüzde 36 artışla 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Aralık 2022'de en düşük emekli maaşı 3500 TL olarak uygulanıyordu. Bu rakam dikkate alındığında en düşük emekli maaşı için artış yüzde 114 oldu. Öte yandan 1100 TL uygulanan emekli bayram ikramiyesi de yüzde 82 artışla 2000 TL oldu. Emekliler senede 2 defa bayram ikramiyesi alıyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na emekliye zam düzenlemesi talimatı verdi. İki Bakanlık 7500 lira üzerinde emekli aylığı alanlar için ek zam çalışmalarını başlattı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yapılacak düzenleme ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.Bakan Nebati, 'Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3.220 personel alımı yapacağız' dedi.Nebati ayrıca 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını açıkladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de EYT, emekli maaşı ve asgari ücret zammına yönelik açıklamalar yaptı:EYT meselesi Türkiye'nin 20 küsür yıllık sorunu, bizim parti olarak meydana getirmediğimiz sorunu çözdük. 5 milyon insanı ama ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişiye kadar insanı bu sene içerisinde ilgilendiren bir konuydu. Gittiğimiz her yerde EYT'lilerle konuşuyoruz onların teşekkürlerini alıyoruz.Bir başka konu biz yine Cumhuriyet tarihinde ilk defa gerçekleştirilen olayın altına imza atma fırsatı bulduk. Ben Bakan olduğumda Sayın Cumhurbaşkanımız sizin ilgi alanınız bu konular, getireceğiniz sosyal politikalar toplumumuzu rahatlatacağını biliyorum. Bir an önce belli sorunları çözelim diye konuştuğumuz konuları ele aldık ve bunları arka arkaya çözdük.60 yıl sonra asgari ücretin uygulamaya konulmasından sonra ilk defa asgari ücreti vergi dışı bıraktık. Sadece asgari ücreti vergi dışı bırakmadık bütün ücretlerin asgari ücret kadarını vergi dışı bıraktık. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması çalışma hayatının temel meselesidir. Bizim çalışma hayatında unutulmaz isimlerden birisi Rahmetli Başbakan Bülent Ecevit'tir. İlk toplu sözleşme düzeninin uygulamış olmasıdır. Rahmetli başbakanın partisinin programına koyduğu gerçekleştiremediği asgari ücretin vergi dışı bırakılması bize nasip oldu.Yeni asgari ücret düzenlemesi temmuzda olacak. Şartlar zorlanırsa 6 ayda bir yoksa yıllık yapılır. Temmuzda enflasyonist ortamın ücretler üzerinde yıkıcı etkisini değerlendirerek temmuz ayında yeniden bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Bu hesaplara dayanan bir şeydir. Hesap ederek temmuzda yeniden düzelteceğiz.Biz en düşük emekli maaşını 7500 liraya çıkardık ama önümüzdeki günlerde yapacağımız düzenlemede 7500 liranın üzerinde ücret alan aylıkları o düzeyde olan emeklileri de tatmin edecek bir düzenleme gerçekleştireceğiz.'3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur enflasyon farkı yüzde 4,44, 3 aylık memur zam oranı da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile yüzde 10,44 oldu.Mart ayı enflasyon rakamları sonrası 3 aylık rakamlar netleşti. 3 aylık enflasyon oranı yüzde 12,52 oldu. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı rakamlarının da aynı şekilde gelmesi durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 26,61 olacak.Öte yandan Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21,43 olması bekleniyor.İki hesabı beraber değerlendirirken 6 aylık enflasyonun yüzde 21,43-26,61 arasında bir değerde olmasının olasılığı arttı.Beklenen 6 aylık enflasyon rakamları ve önceki düzenlemeler dikkate alındığında emekli ve memur zammı için en güçlü seçenekler refah payı dahil yüzde 30 formülü oldu. Hesaplamalara göre; 6 aylık enflasyon rakamlarının kuvvetle muhtemelen yüzde 21,43-26,61 aralığında olması bekleniyor.1. Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre;Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 21,436 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 21,43Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 66 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 13,186 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 19,182. Eğer enflasyon yılın ilk 3 ayındaki gibi gelirse;Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 26,616 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 26,61Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 66 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 18,266 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 24,26Emekli ve memur zammı formül 1: Yüzde 30Emekli ve memur zammı formül 1: Yüzde 35