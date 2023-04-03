Marmara için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiği bildirildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, ani fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.