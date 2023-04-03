Marmara için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiği bildirildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, ani fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
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