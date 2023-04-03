Eskişehir’de 19 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan bir tankerde kaçak ve karışımlı 19 bin 683 litre akaryakıt ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente tankerle kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen tanker, kent girişinde durduruldu. Tankerde yapılan incelemede 19 bin 683 litre kaçak ve karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Polis, tanker şoförünü gözaltına aldı.