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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD büyükelçisi Flake’e tepki

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake’in Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı ziyareti eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD büyükelçisi Flake’e tepki
Ekleme: 3.04.2023 - 11:12 Güncelleme: 3.04.2023 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD büyükelçisi Flake’e tepki
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'i, genel merkezdeki makamında kabul etti.

İkili basına kapalı bir görüşme yaptı, bu görüşmenin detayları da açıklanmadı.

"ABD'ye ders vermemiz lazım"
Bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dikkatini çekti.

Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyareti sırasında ABD’ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı, büyükelçiye de görevini hatırlattı.

“Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım.” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır"
Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır.

"Kapılar kapandı, haddini bileceksin"
Büyükelçi Flake'e kapıların kapandığı aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin? Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin.

"Bu kapı öyle yolgeçen hanı değil, giremezsin"
Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yolgeçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz. Rabbimin de lütfuyla özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var. Bu gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemlidir."
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